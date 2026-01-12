Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшие в тайге Усольцевы могли стать жертвой сектантов

История семьи Усольцевых из Красноярского края стала одной из самых загадочных и пугающих за последние годы. В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в однодневный поход в район Кутурчинского Белогорья. Они планировали обычную прогулку — без экстремального маршрута и без ночевки. Домой семья так и не вернулась.

Поисковая операция стала одной из самых масштабных в регионе: более 1500 человек, кинологи, авиация, добровольцы и спасатели неделями прочесывали тайгу и горные массивы. Но результат оказался пугающим — не найдено ни единого следа. Ни одежды, ни рюкзаков, ни следов костра. Следственный комитет, спасатели и местные жители выдвинули более 15 версий. Некоторые из них звучат особенно жутко.

Последние, кто их видел

Со временем в деле Усольцевых появились тревожные несостыковки, связанные с последними часами перед исчезновением. Известно, что утром 28 сентября семья сдала ключи от домика на турбазе «Геосфера» и уехала на автомобиле. Сотрудники базы вспоминали: Ирина интересовалась маршрутом к скале Мальвинка и Камню желаний — популярному, хорошо известному туристическому направлению.

Машину Усольцевых позже обнаружили припаркованной на окраине деревни Кутурчин, возле дома Лидии и Виктора К. По словам Лидии, она видела, как Ирина переодевалась прямо в салоне автомобиля, после чего вышла в футболке, шортах и тапочках. Остальные члены семьи также были одеты легко, не по-походному. Вместе с ними была старая собака породы корги.

Однако именно показания Лидии стали вызывать все больше вопросов. Сначала женщина утверждала, что семья ушла по одной тропе в сторону тайги, затем — что в противоположном направлении. При этом, заметив, что туристы не вернулись ни вечером, ни на следующий день, ни спустя двое суток, она никому об этом не сообщила.

Исчезновение обнаружили случайно

Факт пропажи стал известен не благодаря местным жителям и не по тревоге спасателей. Исчезновение вскрылось случайно. Ирина Усольцева работала психологом и никогда не пропускала приемы. Когда клиенты в понедельник вечером не смогли попасть к ней, ее сотрудница Дарья Фурштейн забила тревогу.

Именно она нашла в социальных сетях старшего сына Ирины от первого брака Данилу Баталова и сообщила, что с матерью, вероятно, случилась беда. Уже на следующий день он обратился в полицию. Поиски начались только в среду, 1 октября — спустя почти трое суток после исчезновения.

Фейки, которые изменили ход расследования

Фото: 5-tv.ru

Одной из самых громких версий в первые дни стала история о резком ухудшении погоды. Распространялась информация, что днем в Кутурчине якобы начались ливень, туман, а температура упала до +5 градусов, позже пошел снег. Это выглядело логичным объяснением гибели от переохлаждения.

Но позднее выяснилось: это был фейк. Весь день 28 сентября в деревне стояла сухая, теплая погода — до +26 градусов. Местные жители ходили в футболках. Дождь начался только около 19:00, уже после наступления темноты. К этому времени Усольцевы должны были давно вернуться, если действительно ушли по туристическому маршруту.

Почему версия «заблудились» не работает

Со временем отпала и версия о том, что семья просто потерялась. Местность вокруг Кутурчинского Белогорья плотно исчерчена туристическими тропами. Есть широкие маршруты, по которым ездят автомобили, а внизу скальных массивов проходит лесовозная дорога, ведущая обратно в деревню.

Кроме того, за время поисков — а это тысячи километров прочесанной территории — не нашли ни одного следа пребывания Усольцевых: ни обуви, ни обрывков одежды, ни следов костра. Это привело следователей к выводу: либо семья вообще не входила в тайгу, либо исчезновение произошло иным способом.

Видео, которое стало тревожным сигналом

Особое внимание привлекли видеозаписи, которые Ирина Усольцева отправила Дарье Фурштейн в 11:25 утра — буквально за несколько часов до исчезновения. В них она подробно рассказывала о маршруте, упоминала Минскую петлю, ночевку на турбазе с купольными домиками и баней — речь шла именно о «Геосфере».

Знакомые обратили внимание: раньше Ирина никогда не анонсировала поездки заранее. Она выкладывала видео уже после возвращения. В этот раз все было иначе — словно заранее оставляла координаты, где ее следует искать.

След, ведущий за границу

Фото: 5-tv.ru

После того как версия несчастного случая начала рассыпаться, внимание переключилось на фигуру Сергея Усольцева. Его биография оказалась куда сложнее, чем казалось на первый взгляд.

В конце 1990-х он возглавлял структуру, распределявшую американские гранты на развитие бизнеса в закрытом атомном городе Железногорске. Позже — уже в 2008 году — руководил программами, финансируемыми британскими фондами, по поддержке предпринимательства в закрытых городах России.

После 2014 года эти проекты были свернуты. Усольцев основал завод по производству порошковых красок, которые впоследствии применялись в том числе для нужд оборонной промышленности. В 2023 году предприятие начало совместную разработку инновационных нанокрасок на основе «алюминана».

Однако вскоре компания с американскими корнями — «Фаннано США, Инк.», связанная с этой разработкой, была ликвидирована. О судьбе технологии и произведенных объемах продукции информации не появилось.

Инсценировка как возможный сценарий

На этом фоне все чаще стала звучать версия о намеренной инсценировке исчезновения. В качестве параллели вспоминали историю семьи Джеймисонов в США — с поразительно схожими деталями: поездка в горы, автомобиль, собака, отсутствие следов, годы неизвестности.

Тогда тела нашли лишь спустя четыре года, а причину смерти установить не смогли. Слишком много совпадений, чтобы не задуматься.

Вертолет, который слышали, но не восприняли всерьез

Фото: 5-tv.ru

Долгое время слухи о вертолете в день исчезновения воспринимались как фантазии. Однако спустя месяцы жители Кутурчина стали говорить об этом увереннее. По их словам, к дому Лидии и Виктора К. регулярно прилетал на вертолете их знакомый — золотодобытчик Андрей Б.

Тайная база в глухой тайге

По словам местных, у Андрея Б. есть база в верховьях реки Мана, рядом с Юльевским золотым прииском. Добраться туда можно только по воздуху. На официальных картах этого объекта нет, но спутниковые снимки показывают спрятанные среди кедров домики и вертолетную площадку.

Связи между Усольцевыми и этим кругом людей оказались не случайными: Сергей учился в институте цветных металлов, занимался торговлей драгоценными металлами, его бывшие партнеры и знакомые пересекались с окружением золотодобытчиков. Более того, одна из соучредительниц компании Андрея Б. училась вместе с Ириной Усольцевой.

Тайна, которая только сгущается

Чем больше вскрывается фактов, тем меньше исчезновение Усольцевых похоже на обычный поход, закончившийся трагедией. Отсутствие следов, странные показания, видео-намеки, бизнес-связи и рассказы о вертолетах делают эту историю одной из самых мрачных и необъяснимых.

Самые страшные теории исчезновения Усольцевых больше не выглядят фантазией. Они все больше напоминают мозаику, в которой пока не хватает последнего — решающего — фрагмента.

