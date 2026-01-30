Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Василисы

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали о двухлетней Василисе из Кирова.

У девочки редкое генетическое заболевание. Ее постоянно мучают страшные приступы эпилепсии. Лекарства уже не помогают. Требуется специальное обследование и дорогостоящая операция. На это нужно два с половиной миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!

