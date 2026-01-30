Морозная экзотика: иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег
Многие туристы специально планируют путешествие на январь — насладиться зимней сказкой.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
Многие туристы специально выбирают январь, чтобы посетить Россию. Едут за экзотикой, в первую очередь за снегом. Для большинства иностранных гостей морозы и снегопады — настоящая редкость, которую дома не встретить. Поэтому даже несмотря на холод, в эти дни в центре Москвы столпотворение. Корреспондент «Известий» Александра Чигринская убедилась в этом.
«Самый центр Москвы, за мной Красная площадь, которую перекрыли. Потому что на улице уже очень поздно, но все равно повсюду слышно иностранную речь», — показала корреспондент.
Можно и без «инглиша», было бы желание. У Коачи из Шанхая энтузиазма хоть отбавляй. Хватило и на 12-часовой перелет, в столице будет недолго. В первую очередь спешит сфотографироваться. Журналисты ему в этом помогли.
Москва, снег, Красная площадь. Все впервые — за 70 лет его жизни. Да-да, и такое бывает. Фотографии обязательны и побольше, здесь это все понимают.
Другая компания — из Кореи. Даты подбирали специально — под погоду, чтобы удивить.
«Это мой первый день в России. В России очень и очень холодно. Но мне нравятся снежные московские дни. Это очень красиво», — говорит турист.
Нравится и девятилетнему Римасу из жаркой Саудовской Аравии. Снег до этого видел только на картинках и давно мечтал что-нибудь из него слепить. За хорошую учебу родители подарили поездку в Россию. Теперь он купается в снегу.
Снега много, а счастья от этого у иностранцев еще больше. Они подтверждают.
«Десять из десяти, Москва!» — говорят туристы.
Пока туристов не пугают даже морозы, от которых техника выходит из строя. Всю съемку микрофон то и дело отключался. А кому-то и этого оказалось мало. Китайский турист Коачи уже завтра вылетает в Мурманск, там как раз под минус 30.
