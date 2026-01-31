«Нездоровый интерес»: почему на концертах Долиной усиливаю меры безопасности
Ближайшее выступление народной артистки России запланировано на 1 февраля.
Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin
Меры безопасности на концертах Ларисы Долиной будут усилены
Мероприятия народной артистки России Ларисы Долиной теперь проходят с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы Сергея Пудовкина. По его словам, это связано с повышенным, а иногда и нездоровым интересом к артистке.
«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый. Да, это так. В том числе и меры безопасности мы значительно усилили, потому что бывают провокационные заявления», — заявил Пудовкин.
Ближайшее выступление Долиной запланировано на 1 февраля — большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово. Большая часть билетов на шоу уже продана, их максимальная стоимость достигает 6,5 тысячи рублей.
Это происходит на фоне завершения судебного спора за элитную квартиру в Хамовниках. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу и снять с регистрации ее дочь и внучку из апартаментов, которые были выкуплены Полиной Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу немедленно, а ключи были переданы адвокату новой собственницы 19 января 2026 года.
