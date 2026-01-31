Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над несколькими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировало ведомство.

Большую часть аппаратов, 17 единиц, сбили над территорией Брянской области, еще семь — над Смоленской, а также по одному над Белгородской и Крымом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные научились сбивать дроны украинских боевиков. Снайперы в современной войне освоили новую специальность и стали истребителями тяжелых дронов-бомбардировщиков, каждый из которых несет на себе десятки килограммов взрывчатки.

Бойцы уделяют особое внимание борьбе с тяжелыми гексакоптерами, которых еще называют «Баба-Яга». При этом такая боевая работа несет особую угрозу самим снайперам, так как тяжелые дроны часто оснащены тепловизорами и могут засечь бойца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.