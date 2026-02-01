ВС РФ освободили 9 населенных пунктов за неделю

Удивительно, как далеко от решения украинского вопроса оказались европейцы. ЕС сейчас похож на велосипедиста, который на полном ходу наехал колесом на препятствие: от этого тело еще по инерции летит вперед, сам велосипед с грохотом скачет по дороге, а голова уже думает о жестком «приземлении».

Такой «эффект подножки» вызвали действия США: ссора с Катарром, претензии на Гренландию, доптарифы для тех стран ЕС, что попытались вступиться за этот (пока ещё датский) остров.

Дивный новый мир европейцам явно не нравится. Но инерция еще слишком сильна. На этой неделе в ЕС утвердили полный отказ от российского газа в какой бы то ни было форме и из какой бы то ни было страны он не поступал. А с сентября 27-го должны отказаться и от нашей нефти. Тех, кто был не согласен, — Венгрию, Словакию, Болгарию — не послушали. Решение принято «квалифицированным большинством», и это важный шаг в европолитике — до этого дожидались единогласия.

Перед Европой стоит выбор: либо совершить прорыв, стать самостоятельным актером на мировой сцене, либо принять очевидное — роль зависимого партнера, чьи интересы будут учитываться тогда и в той мере, когда они совпадают с интересами Вашингтона.

ЕС пытается: сначала подписал договор о создании зоны свободной торговли со странами МЕРКОСУР — это Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай. 25 лет длились переговоры, не раз прерываемые бунтами европейских фермеров, которые боятся наплыва дешевой еды из Латинской Америки. И я уверен, фермеры еще не сказали свое последнее слово.

Тем более есть и с Востока для них угроза: на этой неделе ЕС согласовал зону свободной торговли еще и с Индией. Теоретически это означает, что Европа обеспечила себя рынками сбыта на десятилетия вперед. И тогда Европу ждет экономический ренессанс. Либо мы увидим, как европейский рынок будет завален дешевой продукцией и из Латинской Америки, и из Азии. И тогда это будет означать «закат» Европы. Пока сложно сказать, как упадет монетка.

Но какое место во веём этом должна занять Украина, которая уже в следующем году намерена войти в ЕС? Такая прыть удивила прежде всего самих европейцев, которые на словах поощряют и обещают, но на деле просят «попридержать коней». Тем более что боевые действия ещё идут, и неизвестно, в каких границах Украина может постучаться в европейскую дверь, чтобы ее впустили.

За минувшую неделю наши войска заняли еще девять населенных пунктов. Сводка с фронта — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

На позициях украинских боевиков на всех направлениях фронта то град, то ураган. Противника, который укрывается в блиндажах и среди развалин, выбивают танковые экипажи. Артиллерию поддерживает армейская авиация.

Темп наступления наших войск высокий сейчас на всех участках фронта, до южных и юго-восточных окраин Запорожья остались считанные километры, наши бойцы взяли под контроль поселок Речное. Освободив Гуляйполе Российская армия закрепилась в населенном пункте Терноватое. В ДНР взят посёлок Бересток, рубеж обороны ВСУ перед крупным узловым городом Константиновкой.

«По своим географическим характеристикам Бересток относительно небольшой поселок, но это не должно вводить в заблуждение касательно сложности и важности преодоления оборонительного рубежа», — сказал офицер управления 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Медведь».

На харьковском направлении наши мотострелковые батальоны продвигаются по берегам Северского Донца, на горизонте господствующая высота, которую необходимо занять, холмы на западном берегу реки дают больший контроль над ВСУ.

Задача на этом участке фронта расширить так называемую зону безопасности, чтобы враг не смог обстреливать приграничье. Противник несет здесь серьезные потери.

11 танковый полк 11 армейского корпуса. Расчеты минометов уничтожают укрытия ВСУ. Вот кадры объективного контроля, трое украинских боевиков уже под нашим прицелом, тщетно пытаются спрятаться в руинах здания.

«Противник активных наступательных действий произвести не может ввиду того, что уничтожены все переправы через водные преграды», — сказал командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным «Сахалин».

Наши бойцы контролируют и небо. На линии соприкосновения постоянно кружат российские дроны, разворачивается настоящий воздушный бой, вот так таранят большие гексакоптеры ВСУ.

«Баба яга залетает в тыловые районы, пытается минировать, мы на этих подступах их ловим, когда дрон идет»», — сказал оператор БПЛА с позывным «Солома».

Обнаруживать цели помогают современные радиолокационные комплексов. «Ирбис» — большой помощник российской армии, способен находить на позициях от обычного миномета, беспилотника до американских систем HIMARS.

«Разведываем цель, так же можем корректировать орудия по их выходам и с помощью орудий поражать противника», — сказал начальник комплекса «Ирбис» с позывным «Вектр».

Сплоченность и слаженность наших подразделений помогает оттеснять противника, создавая новые плацдармы для масштабного наступления на врага.