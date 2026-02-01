Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Приоритетной версией пропажи семьи остается несчастный случай.

Когда найдут семью Усольцевых

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых не принесли результатов. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

«К сожалению, поиски результатов не дали», — говорится в пресс-релизе по результатам возобновленных поисковых работ.

Члены спасательного отряда выдвинулись исследовать территорию Партизанского района. Спасатели работали вместе с правоохранителями в двух зонах предполагаемого исчезновения Усольцевых.

Приоритетной версией трагедии остается несчастный случай, сообщили  в Главном следственном управлении Следственного Комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших в Красноярском крае Сергея и Ирину Усольцевых и их маленькую дочь Арину, вероятнее всего, смогут признать погибшими по решению суда только спустя два года после исчезновения.

Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края, совершая поход по маршруту в Кутурчинском Белогорье. Активные поиски были завершены 12 октября 2025 года, их возобновили 30 января 2026 года.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
