Повторные поиски пропавших Усольцевых не принесли результатов

Приоритетной версией пропажи семьи остается несчастный случай.
Фото: 5-tv.ru
Повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых не принесли результатов. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».
«К сожалению, поиски результатов не дали», — говорится в пресс-релизе по результатам возобновленных поисковых работ.
Члены спасательного отряда выдвинулись исследовать территорию Партизанского района. Спасатели работали вместе с правоохранителями в двух зонах предполагаемого исчезновения Усольцевых.
Приоритетной версией трагедии остается несчастный случай, сообщили в Главном следственном управлении Следственного Комитета РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что пропавших в Красноярском крае Сергея и Ирину Усольцевых и их маленькую дочь Арину, вероятнее всего, смогут признать погибшими по решению суда только спустя два года после исчезновения.
Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края, совершая поход по маршруту в Кутурчинском Белогорье. Активные поиски были завершены 12 октября 2025 года, их возобновили 30 января 2026 года.
