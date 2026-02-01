Пропали без следа в тайге: когда семью Усольцевых признают погибшими

Адвокат Алешкин: Усольцевых могут признать погибшими лишь через два года

Пропавших в Красноярском крае супругов Усольцевых и их маленькую дочь, вероятнее всего, смогут признать погибшими в судебном порядке лишь спустя два года после их исчезновения. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Андрея Алешкина.

По словам юриста, появившиеся ранее в экспертной среде предположения о том, что официальный статус погибших члены семьи могут получить уже в марте 2026 года, не имеют под собой твердых правовых оснований в текущей ситуации.

Юрист подчеркнул, что процесс признания человека умершим не происходит в автоматическом режиме через фиксированный промежуток времени, а требует детального судебного разбирательства с предоставлением веских доказательств.

Несмотря на масштабную операцию, в которой участвовали тысячи добровольцев, никаких следов присутствия людей обнаружить не удалось. Андрей Алешкин пояснил, что сокращенный шестимесячный срок для признания смерти применяется только при наличии доказанных чрезвычайных обстоятельств, прямо угрожавших жизни.

«В марте не признают, рано еще. Обычно человека признают погибшим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет», — уточнил адвокат.

Он добавил, что для подачи соответствующего иска в данном случае потребуется не менее двух лет, чтобы суд мог убедиться в тщательности проведенных поисковых мероприятий.

Трагедия произошла 28 сентября 2025 года в Партизанском районе, когда 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и пятилетняя дочь Арина отправились в короткий поход по маршруту в Кутурчинском Белогорье.

