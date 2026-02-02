«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 51 0

Добиться успехов в музыке ей помогла поддержка поклонников.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Бузова: моя музыкальная карьера сложилась, потому что в меня поверили

Певицу и актрису Ольгу Бузову достаточно долго не воспринимали всерьез как музыканта. Об этом сама певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли». По ее словам, поддержка поклонников помогла преодолеть трудности и добиться признания.

«Меня гнобили, не верили. <…> Но это люди дали мне эти крылья. Ваша любовь, ваши видео под мои песни, ваши аплодисменты на каждом концерте. Всегда меня ставят в самый конец, чтобы люди, мои люди, дождались и знали, что Олечка в любом случае приедет», — отметила Бузова.

Певица также добавила, что очень благодарна за внимание поклонников.

«Моя музыкальная карьера сложилась таким образом, потому что в меня поверили», — добавила артистка Ольга Бузова.

Фильм «Равиоли Оли», выход которого намечен на 5 февраля, представляет собой комедийную историю, где Бузова играет саму себя. По сюжету героиня мечтает о романтическом будущем с немецким мужчиной Генрихом, который планирует сделать ей предложение. Она собирается купить квартиру на собственные деньги, однако новоиспеченный возлюбленный убеждает вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Позднее оказывается, что Генрих всего лишь мошенник. После его исчезновения Ольге предстоит вернуть свои средства.

В картине также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив и Эвелина Бледанс.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
2 февр
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
2 февр
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике
2 февр
«Пусть уходят»: Бузова дала совет недовольным актерам
2 февр
«Кинематограф не будет прежним»: Бузова о своем появлении в большом кино
2 февр
Не хочет «Равиоли Оли»: Тарасов отказался идти на премьеру фильма с Бузовой
30 янв
«Держал на чердаке»: Тарасов ответил на обвинения Бузовой
28 янв
«Ее не принимали, но любил народ»: Бузова сравнила себя с принцессой Дианой
28 янв
«Это был удар»: Бузова о предательстве со стороны Бородиной
28 янв
«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым
28 янв
«Я хотела от него ребенка»: Бузова о чувствах, которые не привели к семье
-21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:58
Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины
20:43
«Так себе дива»: Бузова не умеет расслабляться из-за плотного графика
20:36
В результате аварии на трассе в Красноярском крае погибли трое подростков
20:31
«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры
20:17
Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов
20:03
«Мне мало, я хочу еще!» — Бузова о своем плотном графике

Сейчас читают

На подсветку стрип-клуба: Берлин отправлял генераторы в Киев, пока немцы замерзали
Любовь на высокой скорости: Ким Кардашьян закрутила роман с пилотом «Формулы-1»
Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео