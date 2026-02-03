Устроивший стрельбу в школе Уфы подросток тайно записывал на диктофон учителей
Он фиксировал происходящее на уроках и делился агрессивными высказываниями в личном блоге.
Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС
Девятиклассник, устроивший стрельбу в гимназии в Уфе, ранее тайно записывал учителей и одноклассников. Об этом 3 февраля сообщил источник «Известий».
В рамках расследования выяснилось, что школьник использовал диктофон во время занятий. В частности, на одном из уроков химии он записал речь преподавателя, который делал замечания ученикам за плохую успеваемость и требовал предъявить дневники для проверки.
Позже подросток оставил запись с агрессивным содержанием, в которой высказывался о педагогах и сверстниках.
«Старик совсем ***** (обнаглел. — Прим.ред.) про нас ***** (врать. — Прим. ред.). Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундешь одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю как расправлюсь со всеми ими!» — написал Вадим.
О нападении на учебное заведение сообщалось ранее в этот же день. Девятиклассника задержали. По предварительной информации, он был вооружен травматическим пистолетом.
Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев заявил, что в результате инцидента пострадавших нет. В МВД по Республике Башкортостан уточнили, что школьник прошел в класс с пластиковым пневматическим автоматом, произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
Расследование продолжается. Официальные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.
