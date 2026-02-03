«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
Подростка вместе с родителями доставили в полицию.
В Уфе напавший на гимназию подросток принес с собой металлический нож
Подросток, устроивший стрельбу в гимназии Уфы, помимо детского автомата имел при себе холодное оружие. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя обстоятельства происшествия.
«У него был нож небольшой кухонный, он металлический», — рассказал он.
Также глава региона отметил, что на нож при входе в учреждение сработал металлодетектор.
Речь идет об инциденте в гимназии № 16, где девятиклассник открыл стрельбу. Подростка оперативно задержали.
Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что во время происшествия пострадал учитель. По данным собеседника, школьник пришел в учебное заведение с оружием и напал во время третьего урока. Подробности состояния педагога уточняются.
В МВД по Республике Башкортостан заявили, что у подростка был пластиковый пневматический автомат. По предварительной информации, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности. На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и криминалисты.
