«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 051 0

Подростка вместе с родителями доставили в полицию.

Стрельба в гимназии Уфы — новые подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в школе Уфы

В Уфе напавший на гимназию подросток принес с собой металлический нож

Подросток, устроивший стрельбу в гимназии Уфы, помимо детского автомата имел при себе холодное оружие. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя обстоятельства происшествия.

«У него был нож небольшой кухонный, он металлический», — рассказал он.

Также глава региона отметил, что на нож при входе в учреждение сработал металлодетектор.

Речь идет об инциденте в гимназии № 16, где девятиклассник открыл стрельбу. Подростка оперативно задержали.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что во время происшествия пострадал учитель. По данным собеседника, школьник пришел в учебное заведение с оружием и напал во время третьего урока. Подробности состояния педагога уточняются.

В МВД по Республике Башкортостан заявили, что у подростка был пластиковый пневматический автомат. По предварительной информации, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности. На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и криминалисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в школе Уфы
3 февр
Устроивший стрельбу в школе Уфы подросток тайно записывал на диктофон учителей
3 февр
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
3 февр
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
3 февр
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
3 февр
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
3 февр
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
Кулинарный конфликт: в Индии суд признал отказ от лука и чеснока поводом для развода
13:29
Устроивший стрельбу в школе Уфы подросток тайно записывал на диктофон учителей
13:13
«Крупная уступка»: Иран готов отказаться от ядерной программы ради сделки с США
13:01
ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК и используемым ВСУ объектам энергетики
12:59
«Запятнаны его проблемами»: раскрыты детали отношений принца Эндрю с дочерьми
12:45
«Это безумие»!» — Морозы на Украине грозят обернуться гуманитарным кризисом

Сейчас читают

«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео