«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу

В Уфе напавший на гимназию подросток принес с собой металлический нож

Подросток, устроивший стрельбу в гимназии Уфы, помимо детского автомата имел при себе холодное оружие. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя обстоятельства происшествия.

«У него был нож небольшой кухонный, он металлический», — рассказал он.

Также глава региона отметил, что на нож при входе в учреждение сработал металлодетектор.

Речь идет об инциденте в гимназии № 16, где девятиклассник открыл стрельбу. Подростка оперативно задержали.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что во время происшествия пострадал учитель. По данным собеседника, школьник пришел в учебное заведение с оружием и напал во время третьего урока. Подробности состояния педагога уточняются.

В МВД по Республике Башкортостан заявили, что у подростка был пластиковый пневматический автомат. По предварительной информации, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе по статье о халатности. На место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и криминалисты.

