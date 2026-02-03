СК Башкирии проводит расследование по факту стрельбы в школе Уфы

Следственный комитет (СК) России по Республике Башкортостан устанавливает подробности происшествия в одной из школ Уфы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в образовательном учреждении Кировского района города Уфы. Был проведен комплекс «неотложных следственных действий». Уже осуществлен осмотр места происшествия следователями и криминалистами. Допрашиваются свидетели и подозреваемый, а также изъята необходимая документация.

«В ходе расследования будет проверена полнота принимаемых мер должностными лицами школы по обеспечению безопасности на территории учреждения. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления республики», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 3 февраля в 10 часов и 43 минуты 15-летний школьник, обучающийся в девятом классе, вошел в образовательное учреждение. Внутри он поджег петарду, а после направился в класс, где находились его учитель и одноклассники.

Подросток принес с собой детский автомат, конструкция которого похожа на пневматическое ружье. Из него он выстрелил 56-летнему педагогу в лицо, а затем произвел несколько выстрелов в сторону сверстников.

Классный руководитель получил ссадины на лице. Кроме него никто больше не пострадал.

После содеянного нападавший покинул класс. В коридорах школы поджег еще несколько петард, после чего был задержан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уфимский школьник заявил, что не хотел никому причинять вред.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.