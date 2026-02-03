Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
Подростка выводят из здания в наручниках.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились кадры задержания девятиклассника, устроившего стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. На записи видно, как сотрудники Росгвардии и полиции выводят подростка из здания учебного заведения, надев на него наручники.
Инцидент в гимназии Уфы произошел в дневное время — сразу после завершения третьего урока. Как уточнили в МВД по Республике Башкортостан, девятиклассник беспрепятственно прошел в здание школы, принеся с собой пластиковое пневматическое оружие, относящееся к категории страйкбольного.
В ходе произошедшего подросток произвел несколько выстрелов в сторону педагога и трех учеников, а также взорвал петарду.
«Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудникам и Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.
По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Урала Кильсенбаева, в результате случившегося никто не пострадал. Эту информацию подтвердил и глава региона Радий Хабиров, отдельно подчеркнув, что стрельба велась именно из страйкбольного автомата.
