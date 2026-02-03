«Только припугнуть»: уфимский школьник заявил, что не хотел никому причинять вред
Во время допроса девятиклассник признался, что готовился к инциденту заранее и не рассчитывал на тяжелые последствия.
Фото, видео: Telegram/Новости МВД Башкортостана/mvd_rb; 5-tv.ru
Уфимский школьник хотел припугнуть своих одноклассников и учителей
Девятиклассник, устроивший стрельбу в одной из гимназий Уфы, во время допроса заявил, что не намеревался причинять вред окружающим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
«Я не хотел (навредить. — Прим. ред.), только припугнуть. Я пытался, не получалось по-другому, разговаривал, и драки были, беседы с завучем, учителями», — сказал он в ходе допроса.
Также подросток признался правоохранителям, что готовился к инциденту заранее — по его словам, подготовка длилась несколько недель.
Инцидент произошел в уфимской гимназии после третьего урока. Ученик принес в учебное заведение автомат, открыл стрельбу в сторону учителя и трех одноклассников, а также привел в действие петарду. Позднее было установлено, что оружие оказалось игрушечным, поэтому серьезных последствий удалось избежать.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ранее допустил, что причиной произошедшего могла стать травля со стороны сверстников. На это, по его словам, указывали публикации подростка в мессенджере Telegram, где он писал о конфликтах с одноклассниками и педагогами.
Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя ситуацию, заявил, что в случае подтверждения фактов буллинга руководству гимназии может грозить увольнение. Расследование инцидента продолжается, обстоятельства произошедшего уточняются.
