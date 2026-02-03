Хабиров допустил отставку руководства гимназии после нападения школьника в Уфе

Руководящий состав гимназии в Уфе, где девятиклассник пришел на занятия с оружием, может быть отправлен в отставку в случае подтверждения фактов травли учащегося. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Позиция у меня всегда была такая: если мы обнаруживаем факт буллинга, то мы выметаем всех отсюда, (все. — Прим. ред.) руководство школы, потому что в республике знают — мы недавно эту тему обсуждали», — сказал Хабиров.

Глава республики также отметил, что мотивы поступка подростка еще предстоит установить, и именно это должно стать предметом тщательной проверки со стороны профильных структур. Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина сообщила, что семья школьника ранее не состояла на учете и характеризовалась как благополучная.

Нападение произошло ранее в этот же день. По данным МВД, учащийся прошел в класс с пластиковым пневматическим автоматом, произвел несколько выстрелов в учителя, трех одноклассников, бросил петарду и был задержан. Пострадавших, по официальной информации, нет. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и халатности.

