Мэр Уфы назвал возможную причину нападения подростка на гимназию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 129 0

Девятиклассник оставил в личном блоге агрессивный пост, в котором высказывался о педагогах и сверстниках.

Что стало причиной стрельбы в гимназии Уфы

Фото: Ильфат Кинзябаев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Стрельба в школе Уфы

Мэр Уфы Мавлиев: буллинг мог стать причиной нападения подростка на гимназию

Девятиклассник, напавший на гимназию № 16 в Уфе, ранее подвергался травле со стороны одноклассников. Об этом заявил мэр города Ратмир Мавлиев.

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», — поделился он.

Глава города отметил, что администрация школы и экстренные службы сработали оперативно. Меры безопасности были приняты незамедлительно. Подростка передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что напавший школьник до инцидента тайно записывал учителей и одноклассников. По данным Telegram-канала «112», на одном из уроков химии он вел аудиозапись разговора с преподавателем, который делал замечания классу из-за неуспеваемости и требовал дневники на проверку.

Позднее подросток оставил агрессивную запись, в которой высказывался о педагогах и сверстниках.

О стрельбе в гимназии сообщалось ранее в этот же день. По первоначальной информации, он пришел в школу с травматическим пистолетом.

В МВД по Республике Башкортостан позже уточнили, что у подростка при себе находился пластиковый пневматический автомат. По предварительным данным, он произвел несколько выстрелов в сторону учителя и трех одноклассников, а также использовал петарду.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы и следственные структуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Стрельба в школе Уфы
3 февр
Хабиров допустил отставку руководства гимназии после нападения школьника в Уфе
3 февр
Устроивший стрельбу в школе Уфы подросток тайно записывал на диктофон учителей
3 февр
«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
3 февр
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
3 февр
«Представляю, как расправлюсь с ними»: что известно о стрельбе в уфимской школе
3 февр
СК возбудил уголовные дела после инцидента со стрельбой в школе Уфы
3 февр
«Вынужден сделать что-то плохое»: уфимский стрелок раскрыл мотивы в личном блоге
3 февр
«Ситуация на контроле»: глава Башкирии прокомментировал стрельбу в гимназии
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
Любовь к технике: американца арестовали за интимную связь с пылесосом
15:23
В Красноярском крае возбудили уголовные дела по нападению на школьницу с ножом
15:18
Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
15:16
Хабиров допустил отставку руководства гимназии после нападения школьника в Уфе
15:13
Убитый в Ленобласти мальчик был из неблагополучной семьи
15:11
Новая угроза: в России разрабатывают вакцину от оспы обезьян

Сейчас читают

«У него был нож»: появились подробности нападения девятиклассника на уфимскую школу
Появились кадры задержания стрелявшего в уфимской школе девятиклассника
Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео