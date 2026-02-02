Замороженный десант: из-за аномального холода во Флориде прошел игуанопад

Daily Mail: игуаны массово впали в оцепенение из-за холодов во Флориде

В американском штате Флорида из-за резкого и аномального понижения температуры начался настоящий «игуанопад». Замерзшие рептилии стали массово падать на землю с деревьев. Об этом сообщает Daily Mail.

В минувшее воскресенье в регионе столбики термометров опустились до отметок около одного-четырех градусов выше нуля по Цельсию. Такие показатели критичны для хладнокровных существ.

Переохлаждение вводит игуан в состояние анабиоза или оцепенения, которое ученые называют термином «торпор». В таком виде ящерицы выглядят абсолютно неподвижными или даже мертвыми. Однако они просто временно парализованы холодом.

Метеоролог Брэнтли Кейек предупредил, что, если животные останутся на морозе слишком долго, они действительно могут погибнуть. По его словам, они превратятся в «маленькие мешки со льдом».

Жительница штата Джессика Килгор, представляющая организацию по контролю за популяцией игуан, отметила, что сейчас ящериц можно собирать на газонах буквально как пасхальные яйца в корзинку. Несмотря на то, что обычно гражданам запрещено самостоятельно перемещать рептилий, Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных пошла на уступки.

Власти организовали специальные пункты сбора, куда граждане могут приносить замерзших особей. Там специалисты решат их судьбу: либо гуманно усыпят, так как игуаны считаются инвазивным видом, вредящим местной экосистеме, либо передадут лицензиатам для продажи в другие регионы страны.

Тем, кто хочет спасти конкретную игуану, советуют переложить ее на солнечное место, чтобы она «оттаяла» и смогла вернуться на ветки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.