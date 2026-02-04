За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.

Сбитые за ночь над Россией беспилотники

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 24 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего дронов сбито в небе над Брянской областью — 11 аппаратов. В Белгородской области перехватили восемь беспилотников, в Ростовской — четыре БПЛА. Над Астраханской областью был уничтожен один дрон.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 февр
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
3 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России
2 февр
В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя
2 февр
За ночь силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России
1 февр
Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
1 февр
Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России
31 янв
Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
28 янв
Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ
26 янв
Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
25 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:13
«Начинали с заботы»: как жители севера столицы помогают участникам СВО
8:02
За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника
8:00
«Это было самое счастливое время»: певица Слава со слезами вспоминает бывшего
7:45
Чемпионка Европы Крамаренко получила нейтральный статус
7:39
Затяжная «процедура»: чем опасна привычка «залипать» в телефоне в туалете
7:21
Поезд столкнулся с грузовиком в Мордовии

Сейчас читают

«Искры не было»: почему Дмитрий Тарасов забыл свою первую любовь
«Привет» от Сейшел: в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео