За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника

ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ.
Фото: © РИА Новости/Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 24 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.
Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего дронов сбито в небе над Брянской областью — 11 аппаратов. В Белгородской области перехватили восемь беспилотников, в Ростовской — четыре БПЛА. Над Астраханской областью был уничтожен один дрон.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 февр
- ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
- 3 февр
- Силы ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над регионами России
- 2 февр
- В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя
- 2 февр
- За ночь силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над регионами России
- 1 февр
- Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области
- 1 февр
- Силы ПВО за ночь уничтожили 21 украинский дрон над территорией России
- 31 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 26 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
- 28 янв
- Четыре дома в Краснодарском крае повреждены в результате атаки дронов ВСУ
- 26 янв
- Три дома повреждены в результате атаки дрона боевиков ВСУ в Краснодарском крае
- 25 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
Читайте также
84%
Нашли ошибку?