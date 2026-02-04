За ночь силы ПВО России уничтожили 24 украинских беспилотника

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 24 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего было атаковано четыре региона России. Больше всего дронов сбито в небе над Брянской областью — 11 аппаратов. В Белгородской области перехватили восемь беспилотников, в Ростовской — четыре БПЛА. Над Астраханской областью был уничтожен один дрон.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в приграничье Белгородской области из-за атак ВСУ с начала года погиб 21 человек.

