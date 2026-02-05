В России предложили запретить завышение цен на такси в непогоду

Инициатива принадлежит одному из депутатов Госдумы.

Высокие цены на такси могут запретить. В России предложили ограничить подорожание проезда во время непогоды или ЧС.

Инициатива принадлежит одному из депутатов Госдумы. Поводом, по его словам, стали многочисленные жалобы граждан, которые возмущались резким повышением тарифов. Во время морозов и снегопадов поездка на такси могла стоить как билет на самолет.

Депутат считает, что размер предельной наценки должны определять специалисты и отраслевые эксперты. В результате водители смогут сохранить свой уровень дохода, а пассажирам не придется отдавать за такси слишком большие деньги.

