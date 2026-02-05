Смерть не разлучила с мужем: названы дата и место похорон Гитаны Леонтенко

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Артистка будет покоиться рядом с супругом — народным артистом СССР Алексеем Баталовым.

Где и когда пройдут похороны Гитаны Леонтенко

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Гитану Леонтенко похоронят 6 февраля на Преображенском кладбище

Похороны цирковой артистки Гитаны Леонтенко пройдут 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве. Там же, где в 2017 году был похоронен ее муж, народный артист СССР Алексей Баталов. Об этом сообщил друг семьи Владимир Иванов в беседе с 5-tv.ru.

Гитана Леонтенко была представительницей цирковой династии. В 1950-е годы она была одной из самых ярких звезд арены: исполняла сложные номера на лошади и воздушные трюки. В профессиональной среде ее называли «принцессой цирка».

С будущим мужем Леонтенко познакомилась в 1953 году в ленинградском цирке. Их отношения складывались непросто и привели к браку лишь в 1963 году.

Супруги прожили вместе 54 года — до смерти Баталова в июне 2017 года. Актер был похоронен на Преображенском кладбище рядом с могилой своей матери, актрисы Нины Ольшевской.

Единственная дочь пары Мария родилась в 1964 году и с детства страдала от ДЦП из-за врачебной ошибки. Леонтенко многие годы занималась ее реабилитацией и уходом.

Гитана Леонтенко пережила мужа почти на девять лет. Теперь супруги будут покоиться рядом — так, как и прожили большую часть жизни, вместе.

