Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Женщина пролила свет на якобы серьезные конфликты с младшей сестрой.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Старшая дочь народного артиста СССР Алексея Баталова впервые подробно высказалась о ситуации с наследством отца. Надежда Баталова откровенно рассказала в эфире федерального канала о семейных отношениях, а также прокомментировала слухи о якобы существовавших конфликтах с младшей сестрой Марией.
По словам женщины, разговоры о раздорах в их семье сильно преувеличены. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя обделенной или зависимой от помощи родственников.
«Я никогда не был той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Папа был очень рад, что я реализовалась», — сказала Надежда.
Известно, что все имущество актер завещал второй супруге Гитане Леонтенко и тяжело больной дочери Марии. Баталов при жизни был обеспеченным человеком и стремился создать для младшей дочери максимально комфортные условия. У Надежды напрямую спросили, почему отец не включил ее в завещание.
«Как вы себе представляете разговор: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею», — ответила она.
Надежда призналась, что наблюдала постепенное ухудшение состояния здоровья артиста. Этот период дался ей тяжело. Надежда вспомнила, как однажды пришла к нему во ВГИК и заметила, что тот выглядел подавленным. Тогда он признался, что только что общался с женщиной, но уже не может вспомнить ее имени.
«Подписывая завещание, папа был уже серьезно болен. А я не заводила речь о завещаниях, даже когда видела, что он начал терять память. Он боялся, что у Маши будут проблемы. Он хотел, чтобы она жила в квартире в центре, чтобы у нее были деньги и сиделка. На это все он и зарабатывал», — сказала Надежда.
Женщина также подчеркнула, что не собирается отстраняться от судьбы сестры. По ее словам, Мария окружена заботой, а она сама готова помогать и контролировать ситуацию.
- 19 февр
- Смерть вдовы Баталова обрастает тайнами: откуда синяки на ее теле и кто успел прописаться в квартире
- 11 февр
- Должны миллионы: Цивин и Дрожжина до сих пор не возместили Марии Баталовой ущерб
- 6 февр
- Любила рассказывать о муже: чем запомнилась Гитана Леонтенко своим друзьям
- 6 февр
- Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
- 6 февр
- «Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
- 6 февр
- «Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
- 6 февр
- «Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
- 6 февр
- «Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
- 6 февр
- Не Союз кинематографистов: кто на самом деле оплатил похороны Гитаны Леонтенко
- 6 февр
- «Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
