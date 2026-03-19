Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве

|
Дарья Орлова
Женщина пролила свет на якобы серьезные конфликты с младшей сестрой.

Старшая дочь Алексея Баталова что говорит об отце

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гитана Леонтенко Смерть Гитаны Леонтенко

Старшая дочь Алексея Баталова намекнула на обиду на отца из-за наследства

Старшая дочь народного артиста СССР Алексея Баталова впервые подробно высказалась о ситуации с наследством отца. Надежда Баталова откровенно рассказала в эфире федерального канала о семейных отношениях, а также прокомментировала слухи о якобы существовавших конфликтах с младшей сестрой Марией.

По словам женщины, разговоры о раздорах в их семье сильно преувеличены. Она подчеркнула, что никогда не чувствовала себя обделенной или зависимой от помощи родственников.

«Я никогда не был той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Папа был очень рад, что я реализовалась», — сказала Надежда.

Известно, что все имущество актер завещал второй супруге Гитане Леонтенко и тяжело больной дочери Марии. Баталов при жизни был обеспеченным человеком и стремился создать для младшей дочери максимально комфортные условия. У Надежды напрямую спросили, почему отец не включил ее в завещание.

«Как вы себе представляете разговор: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею», — ответила она.

Надежда призналась, что наблюдала постепенное ухудшение состояния здоровья артиста. Этот период дался ей тяжело. Надежда вспомнила, как однажды пришла к нему во ВГИК и заметила, что тот выглядел подавленным. Тогда он признался, что только что общался с женщиной, но уже не может вспомнить ее имени.

«Подписывая завещание, папа был уже серьезно болен. А я не заводила речь о завещаниях, даже когда видела, что он начал терять память. Он боялся, что у Маши будут проблемы. Он хотел, чтобы она жила в квартире в центре, чтобы у нее были деньги и сиделка. На это все он и зарабатывал», — сказала Надежда.

Женщина также подчеркнула, что не собирается отстраняться от судьбы сестры. По ее словам, Мария окружена заботой, а она сама готова помогать и контролировать ситуацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гитана Леонтенко
+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

