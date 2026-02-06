«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери

Врачи скорой помощи угрожали дочери Леонтенко

Врачи скорой помощи, прибывшие, чтобы констатировать смерть цирковой артистки Гитаны Леонтенко, обвинили ее больную ДЦП дочь Гитану-Марию Баталову в избиении матери и угрожали тюрьмой. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко.

«Когда Гитана Аркадьевна умерла, в доме была Маша и помощница. Когда вызывали скорую помощью и констатировали смерть, приехала бригада, которая забирает уже умершие тела», — рассказала Кириенко.

Она объяснила, что причиной агрессивного поведения медиков стали синяки, которые они обнаружили на теле покойной артистки. Юрист подчеркнула, что их истинное происхождение не имело никакого отношения к физическому насилию.

«Мебель деревянная, и в связи с болезнью сердца у нее легко оставались синяки на руках и ногах. И Маше сказали, что она била мать и будет отвечать, и что ее вообще за это посадят», — добавила Кириенко.

Справка установила, что причиной смерти артистки стала болезнь. Однако процесс ее оформления был для Марии настоящим испытанием — она переживала сильный стресс.

«У Маши все-таки ДЦП. Это болезнь, мышцы сжатые. И на этом стрессе Маше стало плохо, и ей вызвали скорую», — рассказала адвокат.

