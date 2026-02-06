«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 55 0

Констатировавшие смерть цирковой артистки медики угрожали Марии Баталовой судом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи скорой помощи угрожали дочери Леонтенко

Врачи скорой помощи, прибывшие, чтобы констатировать смерть цирковой артистки Гитаны Леонтенко, обвинили ее больную ДЦП дочь Гитану-Марию Баталову в избиении матери и угрожали тюрьмой. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко.

«Когда Гитана Аркадьевна умерла, в доме была Маша и помощница. Когда вызывали скорую помощью и констатировали смерть, приехала бригада, которая забирает уже умершие тела», — рассказала Кириенко.

Она объяснила, что причиной агрессивного поведения медиков стали синяки, которые они обнаружили на теле покойной артистки. Юрист подчеркнула, что их истинное происхождение не имело никакого отношения к физическому насилию.

«Мебель деревянная, и в связи с болезнью сердца у нее легко оставались синяки на руках и ногах. И Маше сказали, что она била мать и будет отвечать, и что ее вообще за это посадят», — добавила Кириенко.

Справка установила, что причиной смерти артистки стала болезнь. Однако процесс ее оформления был для Марии настоящим испытанием — она переживала сильный стресс.

«У Маши все-таки ДЦП. Это болезнь, мышцы сжатые. И на этом стрессе Маше стало плохо, и ей вызвали скорую», — рассказала адвокат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Золотой хруст: любовь к кренделькам принесла мужчине целое состояние
13:56
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
13:45
Песков: Путину докладывают о расследовании покушения на генерала Алексеева
13:32
Тело юноши: 82-летний испанец поделился секретом долголетия
13:29
«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
13:25
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить

Сейчас читают

«Коммерческие риски»: Сабуров отказывался от получения российского гражданства
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео