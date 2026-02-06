«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко

|
Диана Кулманакова
Эксклюзив

Артистку отказались госпитализировать.

Фото, видео: Виктория Катаева/NEWS.ru/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Гитана Леонтенко

Адвокат Кириенко: врачи долго не отказывали помощь Гитане Леонтенко

Адвокат Татьяна Кириенко заявила, что врачи длительное время не оказывали необходимую помощь цирковой артистке Гитане Леонтенко, несмотря на ее тяжелое состояние и преклонный возраст. Об этом правозащитница рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя обстоятельства болезни и смерти супруги народного артиста СССР Алексей Баталов.

«19 декабря Гитане Аркадьевне вызвали скорую, но скорая ее не забрала. 26 декабря Гитану Аркадьевну самостоятельно повезли в больницу, где отказались ее госпитализировать, дать кардиолога. <…> Нам не удалось пробить это равнодушие к старикам», — рассказала адвокат.

По словам Кириенко, состояние Леонтенко постепенно ухудшалось. Самостоятельное обследование показало наличие жидкости в легких, связанной не с пневмонией, а с сердечной астмой.

Лишь после повторных обращений 28 декабря артистку госпитализировали. Врачи оказали помощь, назначили лечение, и состояние пациентки временно стабилизировалось. Спустя неделю ее выписали домой.

Адвокат отметила, что, несмотря на улучшение, сердце Гитаны Леонтенко оставалось слабым. Она скончалась 23 января дома —тихо и без мучений.

«Маша (дочь артистки Мария Баталова. — Прим. ред.) ее покормила, попоила в кресле, и она мирно ушла. Обмякла и сползла с кресла», — поделилась Кириенко.

Гитана Леонтенко умерла в Москве в возрасте 90 лет. О ее смерти стало известно 5 февраля. Отпевание и похороны состоялись 6 февраля на Преображенском кладбище столицы — в семейной могиле рядом с Алексеем Баталовым.

