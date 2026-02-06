«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее возникало судебное разбирательство, связанное с имуществом Алексея Баталова.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Адвокат Кириенко: Гитана Леонтенко не оставила завещание

У цирковой артистки Гитаны Леонтенко не было завещания. Она не считала нужным его оформлять, поскольку у нее есть только один наследник. Об этом сообщила адвокат семьи Татьяна Кириенко в беседе с 5-tv.ru.

«Нет завещания. Гитана Аркадьевна не составляла, потому что единственный наследник у нее — Мария Баталова. И только она является законной наследницей всего наследства», — пояснила Кириенко.

Адвокат уточнила, что Мария Баталова вступает в наследство в установленном законом порядке и является единственным правопреемником имущества матери.

Такой вопрос возник на фоне того, что наследственный спор уже имел место после смерти Алексея Баталова в 2017 году. Он касался квартир, дачи, счетов, картин и авторских прав, которые по завещанию должны были перейти младшей дочери Марии Баталовой.

Конфликт разгорелся из-за действий друзей семьи — актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, которые якобы использовали доверенности для переоформления имущества на себя по договорам пожизненного содержания с иждивением.

Тогда Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве по заявлению Гитаны Леонтенко. Суд встал на сторону жены и дочери артиста. Цивин получил пять лет колонии, Дрожжина — четыре года условно.

Кириенко также рассказала, что дочь артистов крайне осторожно относится к любой сторонней помощи. По словам адвоката, она опасается оказаться в финансовой зависимости и предпочитает рассчитывать на собственные силы.

Баталова зарабатывает самостоятельно, пишет книги и статьи. Она располагает личными средствами и внимательно относится ко всем предложениям поддержки, особенно на фоне последних событий.

Кириенко также напомнила, что Мария не нуждается в опекуне. Несмотря на то, что она не может ходить и есть самостоятельно, это не ограничивает ее дееспособность.

Мария Баталова — дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко, родилась 27 января 1968 года в Москве. Из-за осложнений при родах ей был поставлен диагноз ДЦП. Однако это не помешало ей реализоваться в профессии: она стала писательницей, сценаристом и музыкальным критиком, публикуясь под именем Гитана-Мария Баталова.

