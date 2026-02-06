«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 53 0

Родители еще при жизни позаботились о благополучии дочери с ДЦП.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Смерть Гитаны Леонтенко Гитана Леонтенко

Адвокат Кириенко: Баталова уже является собственницей двухкомнатной квартиры

Дочь цирковой артистки Гитаны Леонтенко и кинорежиссера Алексея Баталова — Мария Баталова — уже является собственницей почти всего имущества знаменитых родителей. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат женщины Татьяна Кириенко.

«Мария Баталова уже собственница двухкомнатной квартиры, дачи, офисного помещения и части квартиры, где она проживает», — сказала Кириенко журналистам после прощания с Гитаной Леонтенко.

По словам юриста, после похорон Мария Баталова начнет оформлять в собственность оставшиеся две трети квартиры, где она проживает, которые принадлежали ее матери Гитане Аркадьевне. Помимо этого, Мария унаследует расчетные счета цирковой артистки.

«Большая часть имущества просто уже оформлена на Марию», — сказала Кириенко, добавив, что Алексей Баталов позаботился об этом вопросе еще при жизни.

Гитана Леонтенко умерла в Москве 23 января в возрасте 90 лет. О ее смерти стало известно лишь 5 февраля. Отпевание и похороны состоялись 6 февраля на Преображенском кладбище столицы — в семейной могиле рядом с Алексеем Баталовым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли последние дни Гитаны Леонтенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Смерть Гитаны Леонтенко
6 февр
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
6 февр
Не Союз кинематографистов: кто на самом деле оплатил похороны Гитаны Леонтенко
6 февр
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
6 февр
«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
6 февр
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
6 февр
«Сейчас мама уедет»: как дочь Гитаны Леонтенко проводила ее в последний путь
6 февр
Не одна: адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью
6 февр
Любовь длиною в жизнь: Гитану Леонтенко проводили в последний путь
6 февр
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
6 февр
Союз кинематографистов России взял на себя расходы на похороны Гитаны Леонтенко
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:16
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
17:04
Мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали ученые
16:51
Школьник напал на одноклассников с топором в Казахстане
16:43
«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
16:33
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
16:22
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

Сейчас читают

«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео