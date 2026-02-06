«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
Родители еще при жизни позаботились о благополучии дочери с ДЦП.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru
Адвокат Кириенко: Баталова уже является собственницей двухкомнатной квартиры
Дочь цирковой артистки Гитаны Леонтенко и кинорежиссера Алексея Баталова — Мария Баталова — уже является собственницей почти всего имущества знаменитых родителей. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат женщины Татьяна Кириенко.
«Мария Баталова уже собственница двухкомнатной квартиры, дачи, офисного помещения и части квартиры, где она проживает», — сказала Кириенко журналистам после прощания с Гитаной Леонтенко.
По словам юриста, после похорон Мария Баталова начнет оформлять в собственность оставшиеся две трети квартиры, где она проживает, которые принадлежали ее матери Гитане Аркадьевне. Помимо этого, Мария унаследует расчетные счета цирковой артистки.
«Большая часть имущества просто уже оформлена на Марию», — сказала Кириенко, добавив, что Алексей Баталов позаботился об этом вопросе еще при жизни.
Гитана Леонтенко умерла в Москве 23 января в возрасте 90 лет. О ее смерти стало известно лишь 5 февраля. Отпевание и похороны состоялись 6 февраля на Преображенском кладбище столицы — в семейной могиле рядом с Алексеем Баталовым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошли последние дни Гитаны Леонтенко.
