Смерть вдовы Баталова обрастает тайнами: откуда синяки на ее теле и кто успел прописаться в квартире
Со смертью вдовы Алексея Баталова связано много странностей. Как подруга семьи объяснила синяки на теле покойной, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».
Подруга семьи Баталова рассказала о происхождении синяков на теле Леонтенко
Скандальные подробности смерти вдовы Алексея Баталова. Что за синяки обнаружены на теле покойной Гитаны Леонтенко? В чем медики заподозрили ее тяжелобольную дочь Марию? Из-за чего тело захоронили только на 15-е сутки? Действительно ли в ее квартире прописана чужая женщина? И почему знакомые семьи уверены, что после нашумевшего скандала с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным имущество Баталовых может снова уйти в чужие руки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Гитана очень была искренним, добрым и замечательным человеком», — подчеркивает подруга семьи Баталовых Ольга.
На заснеженном Преображенском кладбище Москвы обилие траурных венков. Друзья и родные прощаются с вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Она скончалась в возрасте 90 лет, и ее смерть сразу стала обрастать пугающими странностями.
Гитане Аркадьевне стало плохо еще 19 декабря. Ей вызвали скорую, но медики не стали госпитализировать женщину. Спустя неделю она сама отправилась в больницу, где сделала флюорографию. Исследование выявило наличие жидкости в легких. После проведенного лечения Леонтенко выписали из больницы. Но вдова Баталова слабела на глазах.
«23 января Гитана Аркадьевна скончалась, умерла дома. Обмякла и сползла с кресла», — уточняет представитель семьи Баталовых Татьяна Киреенко.
Прибывшие медики обнаружили на руках покойной гематомы и заподозрили, что к смерти женщины могут быть причастны другие лица.
«Приехала бригада, которая забирает уже умершие тела. Они увидели на теле Гитаны Аркадьевны синяки. И Маше сказали, что она била мать и будет отвечать, ее вообще за это посадят», — делится Татьяна Киреенко.
«Она действительно билась руками, ворочалась, кричала что-то. Эти гематомы именно от этого были. Она падала, поэтому они к ней диванчик вот так пододвинули, чтобы она не выпадала», — объясняет подруга семьи Ольга.
На этом странности не закончились. Во время оформления документов участковый ошибся в дате рождения Леонтенко. На исправление тоже потребовалось время. После пришлось делать полную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы снять все подозрения с дочери покойной. А затем возникли трудности с самим захоронением.
«Несмотря на то, что были свидетельства о браке Баталова Алексея, несмотря на то, что и фамилия, и имена одинаковые, нам не давали разрешение на подзахоронение. Тогда мы позвонили в Гильдию киноактеров, и вопрос решили они за 15 минут», — рассказывает Татьяна Киреенко.
Так и получилось, что вдову актера похоронили только на 15-е сутки. Но знакомые семьи уверяют: главные проблемы впереди.
Еще при жизни Гитана Леонтенко бросила все силы, чтобы сберечь наследство покойного мужа ради дочери. У Марии с самого рождения тяжелая форма ДЦП. Она нуждается в постоянном присмотре, а это большие расходы. В 2017 году после смерти Алексея Баталова его семья унаследовала большое состояние, которое оценивалось примерно в 120 миллионов рублей.
«Мне много лет. Я хочу при жизни моей, чтобы я знала, что Маше все останется», — признавалась Гитана Леонтенко.
Но уже спустя три года средства утекли в чужие руки. Вдову и дочь Баталова взяла в оборот скандально известная супружеская пара. Юрист Михаил Цивин и бывшая актриса Наталья Дрожжина заключили с Гитаной Аркадьевной договор на распоряжение имуществом. А после переписали на себя недвижимость и присвоили порядка 20 миллионов рублей.
«Вообще не должно у нас такого быть в стране, таких людей, чтобы так врали», — говорила Леонтенко.
За судебными тяжбами вдовы и супружеской пары следила вся страна. Весной 2023 года обвиняемым вынесли окончательный вердикт: Наталью Дрожжину приговорили к четырем годам условно, а Михаила Цивина отправили в колонию на пять лет. При этом осужденные супруги так и не вернули пострадавшим деньги.
«Маша Баталова подавала иск о признании совместно нажитым совместным имущество Цивина и Дрожжиной. Судебные приставы будут это все продавать, и тогда больше 20 миллионов вернется на счет Марии Баталовой уже теперь. И Маше будут эти средства, в том числе на жизнь», — уточняет Киреенко.
Близкие Марии уверяют, что она вполне дееспособна. Но ее не оставляют одну. С 58-летней наследницей сейчас круглосуточно находится женщина, которая представляется сиделкой. Но вот что странно: по словам соседей, помощница уже прописана в квартире. А ее кандидатуру якобы лично утверждала представитель семьи Татьяна Киреенко. Может ли за этой заботой скрываться нечто другое?
«Фактически сейчас, скажем так, Мария один на один остается с женщиной, извините меня, правильно, с сиделкой. Если Гитана Аркадьевна оказалась вся в синяках, потому что она с кровати падала, значит, за ней должен был другой быть уход, правильно?» — отмечает друг семьи Баталовых Ярослав.
Впрочем, в этой истории есть еще один важный фигурант. На похоронах Гитаны присутствовала дочь Алексея Баталова от первого брака Надежда. Она не претендовала на наследство после смерти отца и не стремилась сблизиться с его второй женой и дочерью. Но сейчас, как уверяют знакомые, внезапно решила взять шефство над единокровной сестрой.
Неожиданно в ситуацию вмешалась и та самая осужденная — Наталья Дрожжина. Женщина призвала Надежду защитить сестру Марию после смерти Гитаны.
«Все эти годы мы с моим мужем Михаилом Цивиным, который сейчас в колонии, переживали за Машу. Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — заявила она.
«Все вопросы, которые с ней связаны, мы стараемся уже контролировать, комментировать, рекомендовать что-то правильное, чтобы были все правильные юридические вопросы соблюдены. В обиду ее не дадим», — подчеркивает руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.
Словом, страсти накаляются. И если даже правоохранительные органы взяли ситуацию под особый контроль, не означает ли это, что до точки в деле с наследством Алексея Баталова еще очень далеко?
