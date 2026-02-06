Не Союз кинематографистов: кто на самом деле оплатил похороны Гитаны Леонтенко

|
Артистка умерла дома 23 января, ей было 90 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Адвокат Кириенко: Мария Баталова оплатила похороны матери Гитаны Леонтенко

Похороны вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитаны Леонтенко — были полностью оплачены их дочерью Марией, а не Союзом кинематографистов, как сообщалось ранее. Об этом заявила адвокат семьи Татьяна Кириенко, комментируя появившиеся в СМИ публикации, в беседе с 5-tv.ru.

«Сообщаем официально: вся организация похоронного процесса и все связанные с этим расходы были полностью взяты на себя Марией Баталовой. Начиная с демонтажа могилы, оформление всех необходимых документов, организация прощания и до мельчайших деталей, включая церковные принадлежности — все оплачивала Мария Баталова со своего расчетного счета», — подчеркнула Кириенко.

По словам адвоката, Мария Баталова лично занималась организацией похорон на каждом этапе и самостоятельно оплатила все расходы без исключения. Информация о том, что процесс якобы финансировался Союзом кинематографистов, она назвала недостоверной.

Гитана Леонтенко скончалась 23 января в Москве в возрасте 90 лет. Артистку захоронят на Преображенском кладбище столицы в семейной могиле рядом с супругом — Алексеем Баталовым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

