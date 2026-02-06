«Участковый ошибся в протоколе»: почему Гитану Леонтенко долго не могли похоронить

Дарья Орлова
Артистка умерла 23 января.

Гитану Леонтенко долго не могли похоронить из-за ошибки участкового в протоколе

Цирковую артистку Гитану Леонтенко долго не могли похоронить из-за ошибки, допущенной в протоколе участковым. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат народного артиста СССР Алексея Баталова Татьяна Кириенко.

О смерти вдовы Баталова стало известно 5 февраля. На деле артистки не стало 23 января. Похороны пришлось отложить из-за сложностей с документами.

«Потому что участковый, который оформлял документы, совершил ошибку в протоколе. Ошибся с месяцем рождения Гитаны Аркадьевны. Поэтому не выдавали документы. Ни справку о смерти, ни тело в связи с тем, что это другой человек. Поэтому пришлось такие процессуальные организационные вопросы решать на уровне гербовых печатей», — рассказала Кириенко.

Трудности с документами были не единственным испытанием. Леонтенко хотела быть похоронена в одной могиле со своим супругом. Осуществить ее волю оказалось непросто — на руках не было свидетельства о рождении, которое подтверждало бы, что артистка является дочерью Леонтенко Гитаны Георгиевны, которая также похоронена в могиле.

«Нужно было доказать все документы, а свидетельство о рождении Гитаны Аркадьевны было невозможно восстановить», — добавила Кириенко.

