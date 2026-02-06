В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко

Началась церемония прощания с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко. Гости собрались на Преображенском кладбище в Москве, чтобы проводить Гитану в последний путь. Корреспондент 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

Символично, что в 2017 году на Преображенском кладбище был похоронен супруг Леонтенко, народный артист СССР Алексей Баталов.

Алексей и Гитана прожили вместе 54 года. Их история началась в 1953 году: тогда 18-летняя цирковая артистка приехала на гастроли со своим коллективом, а будущая звезда кино снимался в одном из самых ранних фильмов своей карьеры.

Они остановились в гостинице «Европейская» — именно там и произошла их первая встреча, которая быстро переросла в чувство. Однако откровенность пришла не сразу: только на 11-й день Алексей решился сказать Гитане, что он женат. После этого им пришлось расстаться на несколько лет.

За время разлуки актер успел оформить развод, а Леонтенко — пережить отношения с актером Сергеем Гурзо. Спустя время Баталов сам разыскал цирковую артистку и настоял на том, чтобы они начали все заново.

Позднее он не скрывал, что гордится своей женой, и говорил, что именно рядом с ней наконец обрел то самое, долгожданное счастье.

