Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 39 0

Дочь артистки сидела у могилы с фотографией мамы в руках.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гитана Леонтенко

Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко на Преображенском кладбище

Мария Баталова простилась со своей матерью — народной артисткой РСФСР Гитаной Леонтенко. Прощание прошло на Преображенском кладбище Москвы, где Леонтенко похоронили рядом с супругом, народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Кадры публикует 5-tv.ru.

До начала захоронения Мария Баталова сидела у могилы с фотографией матери в руках. Она ждала, когда принесут гроб, не отрывая взгляда от портрета, будто стараясь запомнить этот момент навсегда.

В момент, когда пришло время бросить землю, дочери Гитаны Леонтенко потребовалась помощь. С поддержкой окружающих Мария все-таки кинула горсть в могилу.

Она оставалась рядом, пока процесс захоронения не завершился полностью. После этого Мария Баталова подъехала к могилам родителей в сопровождении адвоката Татьяны Кириенко. Дочь простилась сразу с матерью и отцом, которые теперь покоятся рядом друг с другом, со слезами на глазах.

В завершение церемонии вспоминается и сама жизнь Гитаны Леонтенко. Она была известной советской цирковой артисткой — танцовщицей на лошади, одной из самых ярких наездниц своего времени.

Уже в детстве она выходила на арену, а с начала 1950-х стала выступать как гротеск-наездница, исполняя сложнейшие танцы на спине лошади. Такой номер считался одним из самых опасных в цирке.

С Алексеем Баталовым она познакомилась в 1953 году в Ленинграде, когда актер увидел ее выступление во время съемок фильма «Большая семья». Спустя десять лет они вновь встретились. Вскоре тихо поженились, без пышных торжеств.

Вместе они прожили более 50 лет — в тихом, закрытом от публики, но прочном браке, пережив немало испытаний.

После рождения дочери Марии, которой был поставлен диагноз ДЦП, Гитана Леонтенко приняла решение оставить карьеру и полностью посвятить себя семье. Она отказалась от цирка и кино, став главной опорой для мужа и дочери.

Сам Баталов не раз говорил, что смысл его жизни — в семье. Гитана помогала ему даже в профессии, в том числе осваивать канат для съемок фильма «Три толстяка».

Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году. В последние годы Гитане Леонтенко пришлось пережить и тяжелую историю с мошенничеством вокруг имущества семьи, и серьезные проблемы со здоровьем.

Она скончалась 23 января в Москве в возрасте 90 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Гитана Леонтенко
6 февр
«Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
6 февр
«Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
6 февр
«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
6 февр
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
6 февр
Не Союз кинематографистов: кто на самом деле оплатил похороны Гитаны Леонтенко
6 февр
«Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
6 февр
Не одна: адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью
6 февр
Любовь длиною в жизнь: Гитану Леонтенко проводили в последний путь
6 февр
В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
5 февр
Все расходы взяли на себя: кто оплатил похороны Гитаны Леонтенко
-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:46
Зумеры оказались глупее родителей: ученые зафиксировали первый спад IQ
18:33
Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
18:21
В Заполярье пенсионерку подозревают в убийстве соседок с помощью поджога
18:05
Мертвые души: в Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших
17:53
Лишили ее всего: что Баталова думает об освобождении Цивина и Бублии по УДО
17:41
«Хоть где-то я первый»: Владимир Яглыч пошутил о поцелуях с Бузовой

Сейчас читают

«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
«Оставались синяки на руках и ногах»: врачи обвиняли дочь Леонтенко в избиении матери
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео