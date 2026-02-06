Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
Дочь артистки сидела у могилы с фотографией мамы в руках.
Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко на Преображенском кладбище
Мария Баталова простилась со своей матерью — народной артисткой РСФСР Гитаной Леонтенко. Прощание прошло на Преображенском кладбище Москвы, где Леонтенко похоронили рядом с супругом, народным артистом СССР Алексеем Баталовым. Кадры публикует 5-tv.ru.
До начала захоронения Мария Баталова сидела у могилы с фотографией матери в руках. Она ждала, когда принесут гроб, не отрывая взгляда от портрета, будто стараясь запомнить этот момент навсегда.
В момент, когда пришло время бросить землю, дочери Гитаны Леонтенко потребовалась помощь. С поддержкой окружающих Мария все-таки кинула горсть в могилу.
Она оставалась рядом, пока процесс захоронения не завершился полностью. После этого Мария Баталова подъехала к могилам родителей в сопровождении адвоката Татьяны Кириенко. Дочь простилась сразу с матерью и отцом, которые теперь покоятся рядом друг с другом, со слезами на глазах.
В завершение церемонии вспоминается и сама жизнь Гитаны Леонтенко. Она была известной советской цирковой артисткой — танцовщицей на лошади, одной из самых ярких наездниц своего времени.
Уже в детстве она выходила на арену, а с начала 1950-х стала выступать как гротеск-наездница, исполняя сложнейшие танцы на спине лошади. Такой номер считался одним из самых опасных в цирке.
С Алексеем Баталовым она познакомилась в 1953 году в Ленинграде, когда актер увидел ее выступление во время съемок фильма «Большая семья». Спустя десять лет они вновь встретились. Вскоре тихо поженились, без пышных торжеств.
Вместе они прожили более 50 лет — в тихом, закрытом от публики, но прочном браке, пережив немало испытаний.
После рождения дочери Марии, которой был поставлен диагноз ДЦП, Гитана Леонтенко приняла решение оставить карьеру и полностью посвятить себя семье. Она отказалась от цирка и кино, став главной опорой для мужа и дочери.
Сам Баталов не раз говорил, что смысл его жизни — в семье. Гитана помогала ему даже в профессии, в том числе осваивать канат для съемок фильма «Три толстяка».
Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году. В последние годы Гитане Леонтенко пришлось пережить и тяжелую историю с мошенничеством вокруг имущества семьи, и серьезные проблемы со здоровьем.
Она скончалась 23 января в Москве в возрасте 90 лет.
