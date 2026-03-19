Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

После смерти знаменитых родителей 58-летняя Мария Баталова осталась совсем одна. В 2017 году ушел из жизни ее отец — народный артист СССР Алексей Баталов. В январе 2026-го скончалась и мать — Гитана Леонтенко.

Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП и передвигающаяся на инвалидной коляске, осталась без поддержки самых близких людей.

Как сейчас живет Мария, нуждается ли она в опеке и как было поделено наследство отца, рассказала ее сводная сестра от первого брака Баталова — 71-летняя Надежда.

«У нее нормальная голова — так это было всегда»: как справляется Мария Баталова без родителей

Надежда Баталова к идее опеки над сестрой относится скептически. Она напоминает, что для этого нужно признать человека недееспособным через суд и психиатрическую экспертизу.

«У нее нормальная голова — так это было всегда. Она могла учиться, она могла писать сценарии и сейчас работает, сидит, пишет», — объяснила старшая дочь Алексея Баталова в интервью федеральному телеканалу.

Надежда училась в институте иностранных языков и работает переводчиком, Мария тоже получила образование: она окончила сценарный факультет ВГИКа, является автором книги и лауреатом премии фестиваля «Московская кинопремьера» за сценарий к фильму «Дом на Английской набережной».

При жизни матери Мария также активно интересовалась классической музыкой и балетом, иногда посещала премьеры, в частности, в Большом театре, несмотря на сложности передвижения в инвалидном кресле.

Баталова-младшая после смерти Гитаны Леонтенко стала наследницей состояния примерно в 500 миллионов рублей (включая недвижимость и счета). Пользователи в соцсетях стали переживать, не станет ли Мария новой целью для мошенников? Или не вотрутся ли ей в доверие новые опекуны, как было с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным, которые провернули аферу с имуществом семьи народного артиста СССР.

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери

«В сетях, в интернете ходит эта бесконечная идея. Кто-то вбросил эту тему с опекой, и, может быть, Маша просто перепугалась, стала оправдываться, что не нужно ей опеки. Вот я думаю так», — сказала Надежда Баталова.

Для Гитаны Леонтенко было важно подготовить дочь к самостоятельной жизни. Надежда убеждена, что ей это удалось.

«У нас всегда были хорошие отношения»: кто теперь рядом с Марией Боталовой

Главным доверенным лицом Марии сегодня является Татьяна Кириенко — тот самый юрист, который помог семье вернуть похищенное имущество, когда умер Алексей Баталов. Наследница актера полностью доверяет адвокату.

«В 2022-м году мы поставили запрет на продажу недвижимости без личного участия Марии Баталовой. Поэтому недвижимость в безопасности, и я по генеральной доверенности не могу ничего сделать и продать», — объяснилась юрист.

Кроме того, с Марией уже около четырех лет находится сиделка.

«В квартире чисто, все убрано. Маша ей довольна. Самое главное, что Маша с ней ладит, и она идеально все делает», — рассказала Надежда Баталова.

У сестер сохраняется тесный контакт. Надежда в курсе всего, что происходит с Марией.

«У нас всегда были хорошие отношения, близкие отношения, и нам есть что вспомнить, над чем посмеяться и вообще подумать, как дальше жить», — подчеркнула Надежда.

«Маша должна быть обеспечена прежде всего деньгами»: как Мария Баталова оказалась в центре судебных разборок

После смерти Алексея Баталова в 2017 году разразился громкий конфликт вокруг имущества легендарного актера. В центре скандала оказались близкие друзья семьи — актриса Наталья Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин.

Дело в том, что все имущество актер завещал второй супруге Гитане Леонтенко и Марии. Баталов при жизни был обеспеченным человеком и стремился создать для младшей дочери максимально комфортные условия.

«Как вы себе представляете разговор: „Папа, когда ты умрешь, оставь машину?“ Я так не умею», — ответила Надежда на вопрос, почему отец не включил ее в завещание.

Мария Баталова в итоге получила наследство, которое оценили в 500 миллионов рублей (в счет идет и элитная недвижимость).

«Потому что он боялся, что, как только он умрет, Маша должна быть обеспечена прежде всего деньгами, чтобы нанимать постоянную сиделку, чтобы ее могли водить, чтобы она жила в этой квартире большой, к которой она привыкла, — вот это он хотел. Вот на это, на все он зарабатывал», — подчеркнула Надежда.

«Поразила тем, как по-христиански правильно она воспринимает смерть»: как Мария Баталова пережила уход матери

Мария Баталова потеряла маму 23 января 2026 года.

Церемония прощания состоялась на Преображенском кладбище в Москве, цирковую танцовщицу похоронили рядом с супругом, с которым прожила более полувека.

Дочь артистов, Мария Баталова, тяжело переживала утрату. Еще до начала погребения она сидела у могилы отца, не выпуская из рук фотографию матери. Когда пришло время прощания, Марии помогли бросить горсть земли в могилу.

Баталова оставалась на кладбище до самого окончания процесса.

«Я всегда знала, что она очень верующий человек. Но она меня поразила тем, как по-христиански правильно она воспринимает смерть, просто потрясла. И мы с ней читали молитвы. На следующий день я заказала панихиду и привезла даже ей свечу из церкви, чтобы в комнате мы ее зажгли, снова читали. И потом мы просто говорили обо всем», — вспомнила Надежда Баталова.

Помогала Марии организовывать похороны и все поминальные мероприятия Татьяна Кириенко.

«Из-за ошибок в протоколе пришлось в ОМВД по Якиманке ездить на уровне начальства, переделывать все документы. И Маша сказала, что мама не хочет уходить, хочет быть рядом», — сказала юрист.

Кириенко давно перестала быть чужой Гитане Леонтенко и ее дочери. Мария очень благодарна юристу.