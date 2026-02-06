Любила рассказывать о муже: чем запомнилась Гитана Леонтенко своим друзьям
Цирковая артистка обладала уникальным умением хранить память о прошлом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Гитана Леонтенко при жизни любила рассказывать истории о муже
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитана Леонтенко — любила рассказывать истории о муже, его ролях и съемках легендарных фильмов. Об этом рассказал друг семьи Александр, вспоминая цирковую артистку после ее смерти, в беседе с 5-tv.ru.
«Это был какой-то очень теплый дом в самом центре Москвы. Я всегда знал: вот здесь живет Гитана Аркадьевна, здесь музей Баталова. Она рассказывала и про Баталова, и про свою цирковую молодость, и про то, как снимались знаменитые фильмы золотого фонда», — поделился он.
По словам Александра, Гитана Леонтенко принадлежала к старой московской интеллигенции — с особой культурой общения и редким умением хранить память о прошлом. Она охотно делилась воспоминаниями не только о семейной жизни с Алексеем Баталовым, но и о своей работе в цирке, съемках в кино и людях, с которыми ей довелось работать.
Друг семьи отметил, что дом, в котором жила Леонтенко, давно стал для близких символическим местом — своеобразным семейным музеем, связанным с историей Баталовых. Теперь, по его словам, проезжать мимо этого дома будет особенно тяжело — из-за осознания, что хозяйки больше нет.
Гитана Леонтенко скончалась в Москве 23 января в возрасте 90 лет. Прощание с ней прошло 6 февраля на Преображенском кладбище, где артистку похоронили рядом с супругом Алексеем Баталовым.
Гитана Леонтенко была известной советской цирковой артисткой, танцовщицей на лошади, и более полувека прожила в браке с Алексеем Баталовым, оставаясь для него не только супругой, но и главной опорой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 6 февр
- Со слезами на глазах: Мария Баталова простилась с матерью Гитаной Леонтенко
- 6 февр
- «Все оформлено»: юрист о том, что унаследует Мария Баталова после смерти матери
- 6 февр
- «Единственная наследница»: Гитана Леонтенко не оставила завещание
- 6 февр
- «Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией
- 6 февр
- «Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
- 6 февр
- Не Союз кинематографистов: кто на самом деле оплатил похороны Гитаны Леонтенко
- 6 февр
- «Обмякла и сползла»: адвокат рассказала о последних днях Гитаны Леонтенко
- 6 февр
- Не одна: адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью
- 6 февр
- Любовь длиною в жизнь: Гитану Леонтенко проводили в последний путь
- 6 февр
- В Москве началась церемония прощания с Гитаной Леонтенко
Читайте также
85%
Нашли ошибку?