Любила рассказывать о муже: чем запомнилась Гитана Леонтенко своим друзьям

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив

Цирковая артистка обладала уникальным умением хранить память о прошлом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Гитана Леонтенко

Гитана Леонтенко при жизни любила рассказывать истории о муже

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова — Гитана Леонтенко — любила рассказывать истории о муже, его ролях и съемках легендарных фильмов. Об этом рассказал друг семьи Александр, вспоминая цирковую артистку после ее смерти, в беседе с 5-tv.ru.

«Это был какой-то очень теплый дом в самом центре Москвы. Я всегда знал: вот здесь живет Гитана Аркадьевна, здесь музей Баталова. Она рассказывала и про Баталова, и про свою цирковую молодость, и про то, как снимались знаменитые фильмы золотого фонда», — поделился он.

По словам Александра, Гитана Леонтенко принадлежала к старой московской интеллигенции — с особой культурой общения и редким умением хранить память о прошлом. Она охотно делилась воспоминаниями не только о семейной жизни с Алексеем Баталовым, но и о своей работе в цирке, съемках в кино и людях, с которыми ей довелось работать.

Друг семьи отметил, что дом, в котором жила Леонтенко, давно стал для близких символическим местом — своеобразным семейным музеем, связанным с историей Баталовых. Теперь, по его словам, проезжать мимо этого дома будет особенно тяжело — из-за осознания, что хозяйки больше нет.

Гитана Леонтенко скончалась в Москве 23 января в возрасте 90 лет. Прощание с ней прошло 6 февраля на Преображенском кладбище, где артистку похоронили рядом с супругом Алексеем Баталовым.

Гитана Леонтенко была известной советской цирковой артисткой, танцовщицей на лошади, и более полувека прожила в браке с Алексеем Баталовым, оставаясь для него не только супругой, но и главной опорой.

Гитана Леонтенко
