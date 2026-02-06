«Дееспособный человек»: адвокат семьи Баталовых разъяснила ситуацию с опекой над Марией

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 68 0

Наследница ведет профессиональную деятельность и принимает все ключевые решения самостоятельно.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Гитана Леонтенко

Адвокат Кириенко: у Марии Баталовой нет опекуна

У дочери народного артиста СССР Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко — Марии — нет опекуна. Она является полностью дееспособным человеком и самостоятельно ведет свою жизнь. Об этом заявила адвокат семьи Татьяна Кириенко, комментируя распространявшиеся слухи о необходимости опеки над наследницей культурных деятелей, в беседе с 5-tv.ru.

«У Маши нет опекуна. Маша — полностью дееспособный человек. То, что Маша не может ходить и есть, это не значит, что она недееспособна. Она пишет книги, подписывает договоры, общается с редакцией, пишет статьи. <…> Марии Баталовой не нужен опекун», — подчеркнула Кириенко.

Адвокат пояснила, что Баталова самостоятельно оплачивает сиделку и принимает все решения, касающиеся своей жизни. По ее словам, опекун требуется только в случаях ограничения или утраты дееспособности, чего в ситуации Марии нет.

При необходимости она обращается за помощью к сводной по отцу сестре Надежде и близкому окружению. Но большую часть времени живет без постороннего вмешательства.

Кириенко также напомнила, что Гитана Леонтенко неоднократно говорила в интервью: для нее и Алексея Баталова было принципиально важно научить дочь самостоятельности — в том числе с расчетом на их смерть.

По словам адвоката, за последний год Мария доказала, что готова к независимой жизни. В последние месяцы она сама ухаживала за матерью.

Мария Баталова — дочь актера Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко, родившаяся 27 января 1968 года в Москве. Несмотря на диагноз «детский церебральный паралич» из-за осложнений при родах, она стала писательницей, сценаристом и музыкальным критиком, публикуясь под псевдонимом Гитана-Мария Баталова.

