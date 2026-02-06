«Нет законов»: Марии Баталовой не разрешали подписывать документы из-за болезни
Дочь артистки и режиссера является полностью дееспособным человеком.
Из-за ДЦП Марии Баталовой не давали поставить подпись на документах
Из-за ДЦП дочери цирковой артистки Гитаны Леонтенко и кинорежиссера Алексея Баталова Марии Баталовой не разрешали подписывать документы. Об этом она написала в сообщении, которое на похоронах артистки зачитала ее юрист Татьяна Кириенко. Кадрами делится 5-tv.ru.
«Знаете, разговор о моем будущем возник потому, что у нас нет закона о правах людей с моей болезнью». Ей не разрешали поставить подписи на документах, потому что говорили, что она недееспособная», — уточнила представитель Баталовой.
Мария призвала и чиновников, и простых людей обратиться к совести. И до тех пор, пока этого не произойдет, ей придется «идти по жизни» со своим юристом.
Кириенко так же уточнила, что Баталова, с точки зрения закона, является полноправным членом общества.
«У Маши нет опекуна, потому что Маша — полностью дееспособный человек. Маша сама оплачивает сиделку. То, что Маша не может ходить и как бы есть, это еще не значит, что она не дееспособная. Опекун нужен, когда ограничена дееспособность или недееспособна. <…> Она пишет книги, подписывает договора, общается с редакцией», — объяснила юрист.
