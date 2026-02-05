Силы ПВО России сбили 29 украинских беспилотников за пять часов

В ходе утреннего отражения массированной атаки средствами противовоздушной обороны было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Перехваты осуществлялись с 8:00 до 13:00 по московскому времени.

По данным Минобороны России, беспилотники были сбиты над территориями пяти приграничных регионов. Над Ростовской областью уничтожено десять БПЛА, над Белгородской — восемь, над Брянской — семь. Еще три аппарата сбиты над Курской областью и один — над Воронежской областью.

Таким образом, российская система ПВО предотвратила проникновение воздушных целей вглубь страны, локализовав угрозу в приграничной зоне. Инцидент является одним из крупнейших по количеству одновременно перехваченных беспилотников за последнее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и нейтрализованы 95 украинских беспилотников самолетного типа. Атакам подверглись пять российских регионов. Наибольшее количество дронов было сбито в Краснодарском крае — 36 аппаратов. В Ростовской области нейтрализовали 27 беспилотников. В Белгородской области уничтожили восемь дронов, а в Республике Крым — два. Один беспилотник был перехвачен в Волгоградской области.

