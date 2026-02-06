Не одна: адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ранее правозащитница представляла интересы Гитаны Леонтенко и ее дочери.

Адвокат Кириенко поддержала Марию Баталову на прощании с матерью

На прощании с матерью — цирковой артисткой Гитаны Леонтенко — Мария Баталова не осталась без поддержки. Даже спустя годы после громкого разбирательства вокруг наследства ее отца адвокат Татьяна Кириенко по-прежнему сопровождает ее. Кадры с отпевания вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова попали в распоряжение 5-tv.ru.

Ранее правозащитница представляла интересы жены и дочери актера в споре о наследстве. Баталов умер в 2017 году. После чего ситуация с имуществом артиста обострилась.

Речь идет о конфликте с Натальей Дрожжиной и Юрием Цивиным, которые входили в близкий круг семьи Баталовых. Следствие установило, что именно они причастны к утрате значительной части наследства артиста.

В перечне спорного имущества были четырехкомнатная квартира, мастерская актера, еще два жилых помещения, а также крупные суммы денежных средств на банковских счетах. Общий ущерб, по версии правоохранительных органов, превышает 36 миллионов рублей.

Гитана Леонтенко умерла 4 февраля. Оставив дочь Марию Баталову, которая страдает от ДЦП. Артистка была единственным опекуном наследницы. Сейчас Мария проживает у сводной сестры Надежды, с которой находится в хороших отношениях.

