«Сейчас мама уедет»: как дочь Гитаны Леонтенко проводила ее в последний путь

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 177 0

С артисткой простились на Преображенском кладбище.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Гитану Леонтенко проводили в последний путь

Черный гроб с телом цирковой артистки Гитаны Леонтенко вынесли из церкви. Кадры с места церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru. Проводить Леонтенко в последний путь собрались ее коллеги и близкие. В частности, дочь — Гитана-Мария Баталова. Она не осталась без поддержки на прощании с матерью — ее сопровождала адвокат отца, народного артиста СССР Алексея Баталова, Татьяна Кириенко.

«Сейчас мама уедет», — сказала Кириенко Марии, когда гроб с телом Леонтенко выносили из церкви.

Юрист ранее выступала представителем интересов супруги и дочери актера в затяжном наследственном споре. После смерти Алексея Баталова в 2017 году ситуация вокруг его имущества резко обострилась и перешла в плоскость уголовного разбирательства.

Конфликт развернулся вокруг действий Натальи Дрожжиной и Юрия Цивина, которые входили в ближайшее окружение семьи Баталовых. Следственные органы считают, что именно они могут быть причастны к исчезновению значительной части наследства артиста.

В число спорных активов вошли четырехкомнатная квартира, мастерская актера, еще два объекта жилой недвижимости, а также крупные суммы на банковских счетах. По оценке правоохранителей, общий размер причиненного ущерба превышает 36 миллионов рублей.

Гитана Леонтенко скончалась 4 февраля. Ее дочь страдает детским церебральным параличом. Леонтенко была единственным официальным опекуном наследницы. В настоящее время Мария проживает у своей сводной сестры Надежды, с которой, как отмечается, поддерживает теплые и доверительные отношения.

