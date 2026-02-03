«Пришлось сыграть»: Бузова притворялась подругой Билана в начале карьеры

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 27 0

Звезды познакомились 26 лет назад, когда страна еще не знала их имен. И были готовы на все ради успеха.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова притворялась подругой Димы Билана в начале карьеры на «Доме-2»

Заслуженный артист РФ Дима Билан и телеведущая Ольга Бузова рассказали историю своего знакомства на премьере романтической комедии «Равиоли Оли». Этот фильм — исполнение мечты Бузовой — много лет она мечтала сыграть главную роль в полном метре. Исполнитель пришел поздравить ее и поддержать. По его словам, обнимая подругу, он чувствовал, как бьется ее сердце от радости и волнения.

«Какие же мы с тобой молодцы все-таки, а начинали практически в одно время», — обратился Билан к ведущей.

И она рассказала, как 26 лет назад состоялось их знакомство. Первокурсница Бузова подрабатывала моделью в ночном клубе «Аврора» в Петербурге, а у певца там проходило одно из выступлений. Тогда Ольга попросила у музыканта автограф — впервые в жизни. Спустя два года он, будучи уже известным артистом, пришел познакомиться с участниками реалити-шоу «Дом-2».

«Он меня узнал, он меня вспомнил… (Пришел) как артист! Как главная звезда! А а я там всем рассказала, что вообще-то Дима мой друг», — заявила Бузова.

«Ну, пришлось сыграть, что мы действительно друзья настоящие. Это абсолютно был важный момент для меня. Я Олю очень хорошо помню в Питере. Видите, жизнь какая!» — с улыбкой продолжил Билан.

Фильм «Равиоли Оли» выйдет в российский прокат 5 февраля. В картине Ольга Бузова играет саму себя. По сюжету звезда встречает мужчину мечты, который оказывается аферистом, а потом пытается вернуть украденные им деньги. В картине также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс и другие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова рассказала, какие ужины готовит Филиппу Киркорову у себя дома.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Ольга Бузова
