ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Это не первое покушение на российских военачальников.

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликованы оперативные кадры по делу о покушении на генерала Алексеева. Их показала ФСБ.

На кадрах отчетливо виден киллер, который заходит в ЖК, где произошло покушение, а после выбрасывает пистолет в сугроб и покидает место преступления, используя общественный транспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были задержаны исполнитель и пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.

Любомира Корбу, стрелявшего в офицера ВС РФ, задержали в Дубае (ОАЭ) и выдали России. Еще одна пособница преступления — Зинаида Серебрицкая — выехала на Украину.

Накануне стало известно, что генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение в одном из московских ЖК, пришел в себя в больнице. 

Это не первое покушение на наших военачальников. В декабре террористы СБУ устроили взрыв у дома главы Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанила Сарварова, в мае погиб Герой России Заур Гуциев. В декабре 2024-го в результате теракта украинских спецслужб был убит генерал Игорь Кириллов. Он сделал достоянием общественности данные о биолабораториях на Украине и разработке Киевом «грязной бомбы».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
Машина свалилась с эстакады: два человека погибли в ДТП на севере Москвы
10:26
ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
10:02
Исполнитель и пособник покушения на генерала Алексеева задержаны
10:00
От кокошника до пояса-кушака: как одеваться в русском стиле и выглядеть современно
9:30
Сосульки-убийцы: как избежать ледяного удара и что делать, если вы пострадали
9:21
Все ради донатов: мужчина изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

Сейчас читают

Все ради донатов: мужчина изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире
«Ему нечем было болеть»: Павлиашвили вспомнил последний разговор с Цоем перед гибелью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео