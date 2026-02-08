ФСБ опубликовала видео с исполнителем покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Опубликованы оперативные кадры по делу о покушении на генерала Алексеева. Их показала ФСБ.

На кадрах отчетливо виден киллер, который заходит в ЖК, где произошло покушение, а после выбрасывает пистолет в сугроб и покидает место преступления, используя общественный транспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были задержаны исполнитель и пособник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.

Любомира Корбу, стрелявшего в офицера ВС РФ, задержали в Дубае (ОАЭ) и выдали России. Еще одна пособница преступления — Зинаида Серебрицкая — выехала на Украину.

Накануне стало известно, что генерал-лейтенант Минобороны РФ Владимир Алексеев, на которого 6 февраля было совершено покушение в одном из московских ЖК, пришел в себя в больнице.

Это не первое покушение на наших военачальников. В декабре террористы СБУ устроили взрыв у дома главы Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Фанила Сарварова, в мае погиб Герой России Заур Гуциев. В декабре 2024-го в результате теракта украинских спецслужб был убит генерал Игорь Кириллов. Он сделал достоянием общественности данные о биолабораториях на Украине и разработке Киевом «грязной бомбы».

