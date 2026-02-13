«Ураган» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Уничтожение точек запуска беспилотников снижает угрозу для российских военных на линии соприкосновения и препятствует атакам на приграничные населенные пункты.

РСЗО «Ураган» нанесла удар по технике, пунктам управления и запуска дронов ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по укрепленным пунктам управления, бронетехнике, позициям запуска беспилотников и живой силе ВСУ в Харьковской области.

Координаты передал расчет разведывательного дрона «Зала», который обнаружил точки запуска дронов ВСУ и район сосредоточения подразделений.

Получив данные, расчет «Урагана» выдвинулся на позицию. Подготовка к стрельбе и наведение заняли около десяти минут, после чего по целям выпустили реактивные осколочно-фугасные снаряды калибра 220 мм. По данным объективного контроля, задачи были выполнены успешно.

После завершения стрельбы расчет сменил позицию, замаскировал боевую машину и расположился в укрытии для дальнейшего несения службы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

