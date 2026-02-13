Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Артема
Мальчик родился с аномалией черепа.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»! Накануне героем нашего сюжета стал трехлетний Артем.
У мальчика одно из самых агрессивных онкологических заболеваний. Врачи из Петербурга уже провели несколько курсов специальной терапии и остановили распространение метастазов. Но необходимо продолжить лечение и, самое главное, удалить злокачественную опухоль. На это нужно два миллиона 844 тысячи рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму. Большое вам спасибо!
