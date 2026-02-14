Москвичей предупредили о густом тумане

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

До 21:00 субботы ожидается снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица.

Погода в Москве и Подмосковье 14 февраля 2026 года — прогноз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье в субботу ожидается густой туман

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о густом тумане утром в субботу. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается ухудшение видимости до 200–700 метров.

Туман прогнозируется в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также на территории Московской области, сообщили синоптики ТАСС.

В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. До 21:00 субботы ожидается снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица.

В пятницу в столичном регионе началась первая с начала года оттепель. При этом уже в начале следующей недели в Москве вновь установится умеренно морозная погода, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как ранее писал 5-tv.ru, непогода стала уважительной причиной для опоздания на работу. На сторону сотрудников все чаще начали вставать российские суды. Если из-за снегопада или мороза вовремя не пришла электричка или не завелась машина, штрафовать или увольнять незаконно, но нужно будет доказать, что эти обстоятельства действительно были непреодолимыми.

Тема:
Погода
+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

