Москвичей предупредили о густом тумане

До 21:00 субботы ожидается снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица.
Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье в субботу ожидается густой туман
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о густом тумане утром в субботу. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается ухудшение видимости до 200–700 метров.
Туман прогнозируется в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также на территории Московской области, сообщили синоптики ТАСС.
В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. До 21:00 субботы ожидается снег с налипанием на провода и деревья, на дорогах возможна гололедица.
В пятницу в столичном регионе началась первая с начала года оттепель. При этом уже в начале следующей недели в Москве вновь установится умеренно морозная погода, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Как ранее писал 5-tv.ru, непогода стала уважительной причиной для опоздания на работу. На сторону сотрудников все чаще начали вставать российские суды. Если из-за снегопада или мороза вовремя не пришла электричка или не завелась машина, штрафовать или увольнять незаконно, но нужно будет доказать, что эти обстоятельства действительно были непреодолимыми.
