Мадуро после операции США могут доставить в Нью-Йорк для ожидания суда

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Именно там венесуэльский лидер, вероятно, будет находиться до начала судебных разбирательств.

Как Николаса Мадуро США вывезли из Венесуэлы

Фото: MIGUEL GUTIERREZ/ТАСС

Задержанного в ходе операции со стороны США президента Венесуэлы Николаса Мадуро перевозят в Нью-Йорк. Об этом со ссылкой на источники проинформировал телеканал ABC.

По предварительным данным, именно там венесуэльский лидер может находиться до начала судебных разбирательств.

Исходя из данных журналистов, Мадуро был вывезен в Соединенные Штаты на борту самолета. Источники уточняли, что обвиняемых по делам федерального суда Манхэттена, как правило, помещают в следственный изолятор MDC Brooklyn. При этом официального подтверждения его текущего местонахождения пока не поступало.

Президент США Дональд Трамп до этого объявил об успешном проведении масштабной военной операции против Венесуэлы. По его утверждению, в результате этих действий Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, резко отреагировало на произошедшее. В ведомстве заявили о глубокой обеспокоенности и осудили военную операцию США на территории Венесуэлы, подчеркнув поддержку венесуэльского народа и законного руководства страны. Москва также призвала стороны воздержаться от дальнейшего обострения международной напряженности.

Конфликт США и Венесуэлы

Противостояние между Вашингтоном и Каракасом продолжается уже несколько лет. Трамп, в ноябре 2025 года, заявлял, что власти Венесуэлы используют доходы от экспорта нефти для финансирования наркоторговли, торговли людьми и других тяжких преступлений.

Позднее Соединенные Штаты ввели жесткую морскую блокаду танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в венесуэльские порты или выходящих из них. К тому же, в декабре 2025 года, Трамп обвинял Каракас в незаконном ограничении доступа США к энергетическим ресурсам страны, называя такие действия нарушением норм международного права.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Венесуэле призвали к возвращению Мадуро к должности и его неприкосновенности.

