Дроноводы сбросили барражирующий боеприпас «Куб» на самоходную артустановку ВСУ

Расчет барражирующих боеприпасов «Куб» группировки войск «Запад» поразил самоходную артиллерийскую установку западного производства и группу пехоты ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области.

Информация о выявленных целях поступила расчету БПЛА напрямую от подразделений воздушной разведки. Далее применили отработанный алгоритм: подготовили боеприпас, установили катапульту, запустили аппарат и поразили цель через считанные минуты.

Высокоточный «Куб» способен длительное время находиться в воздухе в поиске цели, после чего атаковать ее вертикальным пикированием. Такой способ применения позволяет эффективно уничтожать технику, живую силу ВСУ и различные артиллерийские орудия, в том числе западного производства.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

