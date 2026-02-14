Корректировали стрельбу с помощью дронов.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
«Мста-Б» нанесла удар по опорному пункту ВСУ на красноармейском направлении
Расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» из состава гаубичного артиллерийского дивизиона 90-й гвардейской танковой дивизии нанес удар по опорному пункту с живой силой ВСУ на красноармейском направлении.
Подразделения беспилотных систем обнаружили опорные пункты и огневые позиции ВСУ и передали координаты на пункт управления огнем.
После получения данных артиллеристы оперативно навели орудие и беглым огнем поразили цели. Корректировали огонь в режиме реального времени с беспилотников.
Ударом уничтожили блиндажи, огневые позиции и ходы сообщения между ними. Опорный пункт, размещенный в лесопосадке, полностью вывели из строя.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
