Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Синоптики нашли места на планете, где разница в температуре достигает почти 100 градусов.

Где за последние сутки было холоднее всего

За последние сутки три самых холодных места на планете оказались под контролем российских метеостанций. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре. 

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — сообщили в Гидрометцентре.

На втором месте — чукотское село Илирней, где столбики термометров упали до минус 52 градусов, а замкнул тройку лидеров якутский Оймякон, там метеостанция зафиксировала почти минус 49 градусов. 

При этом самыми жаркими местами на планете за истекшие сутки стали Каир и Бейра, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. В столице Нигера жара дошла почти до плюс 41 градуса. 

Ранее сообщалось, что весна 2026 года в Центральной части России будет «нервной». Из-за аномальных сугробов, которые местами достигали 60 сантиметров, россиян будет ждать затяжной период грязи и луж.

