Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле
Синоптики нашли места на планете, где разница в температуре достигает почти 100 градусов.
Фото: © РИА Новости
За последние сутки три самых холодных места на планете оказались под контролем российских метеостанций. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — сообщили в Гидрометцентре.
На втором месте — чукотское село Илирней, где столбики термометров упали до минус 52 градусов, а замкнул тройку лидеров якутский Оймякон, там метеостанция зафиксировала почти минус 49 градусов.
При этом самыми жаркими местами на планете за истекшие сутки стали Каир и Бейра, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. В столице Нигера жара дошла почти до плюс 41 градуса.
Ранее сообщалось, что весна 2026 года в Центральной части России будет «нервной». Из-за аномальных сугробов, которые местами достигали 60 сантиметров, россиян будет ждать затяжной период грязи и луж.
