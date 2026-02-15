Российские метеорологи зафиксировали самую низкую температуру на Земле

За последние сутки три самых холодных места на планете оказались под контролем российских метеостанций. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

«Самая низкая за минувшие сутки температура воздуха на Земле была зафиксирована российской станцией «Восток» в Антарктиде — минус 55,8 градуса», — сообщили в Гидрометцентре.

На втором месте — чукотское село Илирней, где столбики термометров упали до минус 52 градусов, а замкнул тройку лидеров якутский Оймякон, там метеостанция зафиксировала почти минус 49 градусов.

При этом самыми жаркими местами на планете за истекшие сутки стали Каир и Бейра, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. В столице Нигера жара дошла почти до плюс 41 градуса.

Ранее сообщалось, что весна 2026 года в Центральной части России будет «нервной». Из-за аномальных сугробов, которые местами достигали 60 сантиметров, россиян будет ждать затяжной период грязи и луж.

