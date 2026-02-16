Прокурор потребовал пожизненные сроки для исполнителей теракта в «Крокусе»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Трое из четырех фигурантов полностью признали вину.

Крокус сити холл теракт что с преступниками: подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для всех исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил участник процесса в беседе с 5-tv.ru

Речь идет о рассмотрении уголовного дела в отношении обвиняемых в нападении, которое произошло 22 марта 2024 года и стало одним из самых трагических событий последних лет.

Позиция обвинения

Прокурор потребовал признать всех исполнителей виновными и назначить им максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее адвокат потерпевших Людмила Айвар сообщила, что срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 7 апреля 2026 года.

Трое фигурантов — Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* — полностью признали вину. Четвертый обвиняемый, Рачабализода Муродали*, признал вину частично.

Что произошло в «Крокус Сити Холле»

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по посетителям и впоследствии подожгли помещение.

В результате атаки погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести. Один человек числится пропавшим без вести.

Версия следствия

В Следственном комитете России ранее заявляли, что после совершения нападения исполнители планировали пересечь границу России и Украины, направиться в Киев и получить обещанное вознаграждение.

По данным следствия, действия обвиняемых координировал неустановленный мужчина через голосовые сообщения в мессенджере. На допросах фигуранты подтвердили факт такого дистанционного руководства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны в России террористами и экстремистами.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
