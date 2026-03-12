Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» вынесли приговор

Фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» вынесли пожизненный приговор. Решение огласил Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализода Муродали* приговорены к пожизненному заключению. Первые 17 лет они проведут в тюрьме, на остальной срок предусмотрен особый режим. Также им назначен штраф в 990 тысяч рублей каждому.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта

Гособвинение

Ранее гособвинение запросило пожизненные сроки для всех четверых исполнителей.

Прокуратура также потребовала признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы от 19 лет колонии до пожизненного срока остальным фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Хронология судебного процесса

Суд начал рассматривать дело по существу в августе 2025 года. Трое из основных подсудимых — Мирзоев*, Фаридуни* и Файзов* — в полной мере признали свою вину в содеянном. Муродали* согласился с обвинениями лишь частично.

В декабре 2025 года сторона обвинения завершила представление доказательств, а суд продлил арест фигурантам до 7 апреля 2026 года.

Участники процесса отмечали, что приговор может быть вынесен до конца года, при этом защита потерпевших подавала ходатайство о назначении повторных и дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

Второй Западный окружной военный суд 10 декабря 2025 года объявил, что обвинение завершило представление своих доказательств в уголовном деле, связанном с терактом.

Обстоятельства теракта

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание концертного зала, открыли стрельбу по посетителям и подожгли помещение.

В результате нападения погибли 149 человек, более 600 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Один человек числится пропавшим без вести.

Версия следствия

По данным Следственного комитета России, после совершения преступления исполнители планировали пересечь границу России и Украины, направиться в Киев и получить обещанное вознаграждение.

В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия координировал неустановленный мужчина через голосовые сообщения в мессенджере.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.