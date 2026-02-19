Наши снайперы отрабатывают повышение скорострельности и точности стрельбы, а также ведение огня из неустойчивых положений.
ВС РФ отрабатывают приведение снайперских комплексов к нормальному бою
Снайперы соединения специального назначения группировки войск «Центр» ведут интенсивную подготовку к выполнению очередных боевых задач на одном из тыловых полигонов в зоне проведения специальной военной операции.
В ходе занятий на учебных местах военнослужащие отрабатывают приведение снайперских комплексов к нормальному бою, повышение скорострельности и точности стрельбы, а также ведение огня из неустойчивых положений. Особое внимание уделяется поражению мишеней, имитирующих полет гексакоптеров противника, и отработке действий при внезапной встрече с противником в условиях, приближенных к городской застройке. В таких эпизодах снайперы действуют с применением автоматического стрелкового оружия.
Для эффективной борьбы с гексакоптерами украинских неонацистов военнослужащие адаптировали снайперские комплексы, оснастив их лазерными дальномерами и системами автобаллистики. Данные системы автоматически рассчитывают траекторию полета пули и отображают точку предполагаемого попадания, что значительно повышает практическую эффективность применения снайперов по уничтожению беспилотных летательных аппаратов противника. В результате такой работы ВСУ на линии боевого соприкосновения несут значительные потери в беспилотной авиации.
Для повышения маневренности и оперативности реагирования при выполнении боевых задач снайперские пары дополнительно отрабатывают навыки вождения мототехники. Тренировки проводятся как в дневное, так и в ночное время, что позволяет военнослужащим уверенно действовать в любых условиях обстановки.
В ходе подготовки прорабатываются возможные сложные и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при выполнении боевых задач. Вновь прибывший личный состав проходит ускоренный курс обучения, позволяющий в кратчайшие сроки повысить уровень подготовки и приблизиться по навыкам к опытным военнослужащим подразделения.
На вооружении снайперов состоят различные типы стрелкового оружия — от проверенных временем снайперских винтовок СВД до современных высокоточных комплексов СВ-98 и «Орсис», а также автоматы Калашникова, оснащенные современными прицельными приспособлениями, в том числе тепловизионными.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
