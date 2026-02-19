Осужденные за мошенничество по делу Долиной попросили отменить приговор

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Адвокаты фигурантов требуют направления дела в прокуратуру и дополнительного расследования.

Осужденные по делу Долиной попросили отменить приговор

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Осужденные за участие в мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной обратились в апелляционную инстанцию с просьбой отменить приговор и вернуть материалы уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования. Об этом журнлистам ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных.

«Мы просим апелляцию отменить обвинительный приговор Балашихинского суда в отношении наших подзащитных и направить материалы уголовного дела в прокуратуру для последующего направления их на дополнительное расследование», — сказал адвокат в беседе с ТАСС.

Прежде судебное решение обжаловали осужденные, адвокаты и представители прокуратуры. Все апелляционные жалобы по делу будут рассмотрены 19 февраля. Представитель фигурантов подчеркнул, что не все данные по уголовному делу были приняты, рассмотрены и правильно интерпретированы подмосковным судом. В частности, оформленная на дроппера Дмитрия Основу банковская карта якобы нужна была ему для работы на криптобирже.

Кроме того, отметил правозащитник, в деле есть некоторые нестыковки. К примеру, он утверждает, что Лариса Долина не видела и не слышала человека, ответственного за переговоры с потерпевшей. Цепочка, по которой переводились деньги, также не раскрыта досконально, хотя у следоваелей имелись необходимые технические инструменты.

Вопрос права собственности на спорную квартиру в Хамовниках решился в конце декабря прошлого года. Решением Верховного суда владелицей жилья была признана покупательница Полина Лурье, предыдущие решения, согласно которым ею оставалась Долина, суд отменил. Певицу обяхали освободить апартаменты. В январе она передала ключи Лурье.

Приговор по делу о продаже квартиры Долиной был вынесен в ноябре 2025-го Балашихинским городским судом. Согласно ему забравшая деньги у артистки курьер Надежда Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штрафи в миллион рублей. Остальные участники аферы Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев осуждены на четыре семь лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей. Апелляционная жалоба поступила 6 февраля.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего заявила, что стала жертвой мошенников и оспорила сделку в суде. Покупательница осталась без дома и без денег. Теперь, когда ситуация изменилась, народная артистка вынуждена снимать жилье. Ранее 5-tv.ru выяснял, сколько она тратит на аренду.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

